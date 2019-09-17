Windows 10 Güncellemesinde Yeni Sorunlar

Çeşitli sorunlarla gelen son toplu Windows 10 güncellemesinin yarattığı bir önemli sorun daha ortaya çıktı!

Windows 10 Güncellemesinde Yeni Sorunlar

Microsoft'un en son Salı Yamaları, Başlat Menüsü ve arama işleviyle ilgili sorunlara neden olmuştu. Sorunlar bunlarla kalmamış, bazı kullanıcıların ses efektlerini normalden çok daha düşük duyduğu anlaşılmıştı.

Şimdi ise sorun listesine bir yenisi eklendi: Microsoft topluluk forumlarındaki bir kullanıcıya göre KB4515384 güncellemesi, ağ bağdaştırıcısı sorunlarına da yol açıyor. Kullanıcıya göre güncellemeyi yükledikten sonra cihazlar, adının sonunda "#2" ile görüntülenmeye başlıyorlar ve önceki cihaz isimleri, Aygıt Yöneticisinde gizli hale geliyor. Eski veya yeni cihazların sürücülerini kaldırmak, sorunları çözmüyor. Sorunun çözümü, kullanıcıya göre güncellemeyi kaldırmaktan geçiyor.

Reddit'teki bazı kullanıcıların benzer sorunlar yaşadığı gözleniyor. Bir kullanıcı, en son Intel sürücülerini yüklemenin ve temiz bir yüklemenin sorunu çözmediğini söylüyor. Sorun yaşayan kullanıcılar, Ethernet ve Wi-Fi işlevlerinin sistemde devre dışı kaldığını belirtiyorlar.

Sorundan etkilenen kullanıcılar için şimdilik tek gerçek çözüm, KB4515384 toplu güncellemesini kaldırmaktan geçiyor. Microsoft, sorunla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak sorunu onaracak bir güncellemenin yakında yayınlanması bekleniyor.

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