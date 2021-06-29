Windows 10 Kullanıcılarının Ne Zaman Windows 11'e Geçeceği Belli Oldu!

Microsoft, geçtiğimiz hafta Windows 11'i tanıtırken, genel kullanıma sunum planı hakkında çok da net bir açıklama yapmadı. Ancak tahminler, 2021 yılının sonuna işaret ediyordu. Şimdi ise resmi Windows Twitter adresinden gönderilen yeni bir tweet, Windows 10 kullanıcıları için dağıtımın 2022'nin başlarında başlayacağını ortaya koyuyor.
Tweet'e göre, Windows 11 bu yılın sonunda yeni donanımlara önceden yüklenmiş olarak karşımıza çıkacak. Ancak, mevcut Windows 10 kullanıcıları yeni güncellemeyi 2022'nin ilk çeyreğinde almaya başlayacak. Tabii ki, Microsoft Windows 11'in dağıtım planını onaylayana kadar bundan emin olmamız mümkün değil. Neyse ki şirket, mevcut Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz bir yükseltme olacağını daha önce onaylamıştı ve Windows 11 için ödeme yapmanıza gerek olmayacak.
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