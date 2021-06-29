Windows 10 Kullanıcılarının Ne Zaman Windows 11'e Geçeceği Belli Oldu!

Windows 11, bu yıl bitmeden hazır PC'lerde karşımıza çıkacak. Peki ama Windows 10 kullanıcılarına sunulacak bedava Windows 11 yükseltmesi ne zaman gelecek? Tarih belli oldu!