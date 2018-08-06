Windows 10'un Yeni Ön İzleme Yapısı Yayınlandı

Windows 10'un yeni ön izleme yapısı, ilginç bir yenilik ile geldi.

Windows 10'un Yeni Ön İzleme Yapısı Yayınlandı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Masaüstü Nasıl Temizlenir, Temiz Tutulur?
Fortnite, Play Store'a Gerçekten Gelmeyecek!
Google Haritalar, Dünyayı Yuvarlak Gösterecek!
İşte Google Pixel 3 XL Behchmark Sonuçları!
İşte Yeni Panasonic Toughpad FZ-G1!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir