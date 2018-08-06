Windows 10'un Yeni Ön İzleme Yapısı Yayınlandı
Windows 10'un yeni ön izleme yapısı, ilginç bir yenilik ile geldi.
Microsoft, yeni bir Windows 10 önizleme yapısını yayınladı. RS5 dalına ait yapı, bu sene yayınlanması planlanan Windows 10 güncellemesini temsil ediyor.
"Hizmet" olarak sunulan ve bu kapsamda düzenli olarak yeni işlevlerle güncellenen Windows 10, şimdiye kadar şu büyük güncellemeleri aldı: November Update, Anniversary Update, Creators Update, Fall Creators Update ve April 2018 Update.
Güncellemeyle birlikte kullanıma sunulan Your Phone uygulaması, adından tahmin edeceğiniz üzere telefonunuzun içeriğine Windows 10'lu PC'nizden ulaşmanızı sağlıyor. Your Phone şu an sadece Android'li cihazlarla çalışıyor ve sadece fotoğrafları eşitleyebiliyor. Ancak yeni işlevler yolda.
Yeni yapıdaki asıl yenilik ise yapıların Windows Insider'lara dağıtılmasıyla ilgili. Bu yenilik sayesinde sisteminizin güncelleme için ne zaman baştan başlatılacağını seçebiliyorsunuz. Windows bunun için aktif saatleriniz dışında yeniden başlatmayı ne zaman yapabileceğini size soruyor. Kısacası önizleme yapılarındaki güncellemerle kararlı sürümleri kullananlara aynı güncelleme deneyimi sunulmak isteniyor.
Güncellemenin getirdiği diğer değişiklik ve yeniliklere buradan göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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