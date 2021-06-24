Windows 11'in Tanıtılacağı 24 Haziran Etkinliğini Canlı İzleyin'

...Ve beklenen gün geldi; Microsoft'un merakla beklenen 24 Haziran Windows etkinliği başlıyor. Bu etkinlikte, Windows 11'in tanıtılması ve hakkında bazı önemli detayların tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Hatırlanacağı gibi Windows 11 söylentileri bir süredir devam ediyordu. Sonrasında ekran görüntüleri ve hemen ardından Windows 11'in erken bir sürümüne ait ISO dosyası internete sızdırılmıştı. Hatta Microsoft, bu ISO dosyasına erişimi kısıtlamak için Google'a başvuru yapmıştı.
Şimdi, Windows 11'i görme zamanı. Türkiye saati ile 18.00'da başlayacak olan Windows 11 tanıtım etkinliğini izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli. Detaylar geldikçe, hepsini sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.
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