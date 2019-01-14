Windows 7'nin Ölüm Günü Yaklaşıyor

Windows 7'nin destek süresinin tamamen biteceği gün, artık çok uzak değil.

Windows 7'nin Ölüm Günü Yaklaşıyor

Windows 7 kullanıcıları için bugün önemli bir gün, çünkü tam bir sene sonra, yani 14 Ocak 2020'de işletim sisteminin tüm desteği sona erecek.

Destek süresinin tam anlamıyla bitmesi, bir süre öncesinin başarılı işletim sisteminin güvenlik güncellemesi ve kritik güncelleme almayacağı anlamına geliyor. Windows 7'nin temel destek süresi Ocak 2015'te tamamlanmıştı ancak "uzatılmış" destek süresi devam etmekteydi. Uzatılmış destek süresince Microsoft, güvenlik açıklarına yönelik güncellemeleri sunmaya devam ediyor ve bu güncellemeler 5 yıl boyunca sunuluyor.

Microsoft herhangi bir değişiklik yapmazsa, Ocak 2020'den itibaren Windows 7'de bulunacak açıklar, saldırganlar için oyun alanı haline gelebilir. Bu durumda güvende kalmak için Windows 10'a geçmekten başka çareniz kalmayabilir. Bilgisayarınız çok eskiyse ve en son güvenlik önlemlerini terk etmek istemiyorsanız, donanımınıza da elveda demek zorunda da kalabilirsiniz.

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