Windows Solitaire, Bill Gates'e Göre Çok Zordu!
Bill Gates, Microsoft'un "fare kullanmayı öğretmeyi" amaçladığı efsane Windows oyunu Solitaire'i ilk kez gördüğünde, bakın ne tepki vermiş...
1988 yılında Wes Cherry adlı bir Microsoft stajyeri, ofis verimiliğini sonsuza kadar etkileyecek bir oyun geliştirdi: Windows Solitaire.
Cherry, oyunu nasıl geliştirdiğini buradaki blog gönderisinde ve aşağıdaki videoda anlatıyor. "O sırada çok fazla oyun yoktu, bu yüzden oyun yapmak zorundaydık" diyen Cherry, Windows Solitaire'i geliştirdikten sonra oyun, hemen Microsoft'un ilgisini çekmiş. Microsoft için oyun, insanlara fareyi nasıl kullanacağını öğretmekte kullanılabilecek iyi bir yoldu.
Peki Microsoft kurucu ortağı Bill Gates'in oyuna tepkisi nasıl oldu? Gates'e göre oyunu kazanmak çok zordu... Cherry ile yapılan röportajın tamamını yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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