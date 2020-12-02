Xiaomi, Akıllı Telefon Satışlarında Apple'ı Dördüncü Sıraya İtti

Açıklanan yeni rapora göre Xiaomi, akıllı telefon satışlarında Apple'ı geride bırakarak üçüncülüğe yerleşti. İlk iki sırada ise, büyük bir sürpriz yok.