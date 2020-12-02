Xiaomi, Akıllı Telefon Satışlarında Apple'ı Dördüncü Sıraya İtti

Covid-19 pandemisi elbette pek çok sektör gibi akıllı telefon pazarını ve oyuncularını da önemli ölçüde vurdu. Ancak yavaş yavaş pazar canlanmaya ve eski günlerine dönmeye başlamış gibi görünürken, açıklanan 2020 sonuçları da bunu destekler nitelikte.
Gartner'ın açıkladığı raporlara göre Xiaomi'nin 2020 3'üncü çeyrek telefon satışları, Apple'ı geride bırakmayı başararak önceki yılın 32.9 milyon satış miktarını da aşmış ve 44.4 milyona adede yükselmiş. Buna karşılık olarak Apple ise bir önceki yıla oranla hafif bir düşüş yaşamış.
Listenin en tepesinde ise Samsung bulunuyor. Tam 80.8 milyon adet satış ile yüzde 22'lik bir oranla liderliği sürdüren Samsung'u, Huawei takip ediyor. Ancak Huawei son dönemde biraz darbe almış gibi görünüyor zira satış rakamları 65.8 milyon üniteden, 51.8 milyar adede gerilemiş durumda.
Listenin 5'inci sırasında ise OPPO yer alırken, listenin tamamı hemen yukarıdaki gibi görünüyor.
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