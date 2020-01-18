Xiaomi Mi 10, Şimdiye Kadarki En Hızlı Ekranla Gelecek

Telefon dünyasında büyük bir rekabet var. Özellikle Çin menşeli markaların global çapta oyuna katılmasıyla beraber bu rekabet büyük oranda hız kazandı ve işler boyut değiştirdi. Özellikle son yıllarda tasarım ve mobil fotoğrafçılık konusunda önemli aşama kaydedilirken, önümüzdeki dönemde benzer hızlı dönüşümü ekranlarda göreceğiz.
2017 yılnda tanıtılan Razer Phone modeline 120Hz panel kullanılmış ve bunun ardından Asus ROG serisi altında çıkarttığı modellerde, "oyuncu telefonu" akımını takip etmişti. Geçtiğimiz sene ise tanıtılan OnePlus 7 Pro ve Google Pixel 4 ile 90Hz'lik ekranlar karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise 144Hz'lik ekranlar geliyor.
Bilindiği gibi Xiaomi geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonu Redmi K30 ve Redmi K30 5G modellerini tanıtmıştı. Bu yeni telefonlarında 144Hz ekran moduna yer veren Xiaomi, böylece akıllı telefonlar arasında şimdiye kadarki en hızlı ekran tazeleme hızını sunmuştu. Ancak K serisi tipik olarak sadece Asya'da satışta olduğundan muhtemelen bu telefonu ABD ve Avrupa pazarında göremeyeceğiz. Ancak bu demek değil ki, Xiaomi bu ekranı yeni telefonlarında sunmayacak.
Çinli şirketin batı pazarlarında satışa sunacağı bir sonraki telefonu Xiaomi Mi 10 olacak ve sızıntılara göre muhtemelen Xiaomi, 144Hz ekranı Mi 10'da da kullanacak.
Yüksek ekran tazeleme hızlarının sadece oyuna özel modeller için değil, önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak hemen her telefon için konuşulur hale geleceği aşikar. Xiaomi Mi 10, 144Hz ekran tazeleme oranıyla şimdilik bunlar arasında en hızlısı olacakken, öte yandan Samsung Galaxy S20'nin de (Galaxy S11?) 120Hz ekran kullanacağı biliniyor. Muhtemelen bunlar arasına daha pek çok marka katılacak. Hatta bu yıl tanıtılacak iPhone'un da 120Hz ekran kullanması bekleniyor. Aradaki rekabeti hep beraber göreceğiz...
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