Xiaomi Mi Mix 3'ten Yeni Görüntü!
Xiaomi'nin Mi Mix 3'ten paylaştığı yeni görüntü, telefonun Oppo Find X'e benzer bir yapıda olabileceğini gösterdi!
Çerçevesiz telefon modasını Xiaomi Mi Mix'in başlattığını biliyoruz. Ancak Çinli üretici bu kez Oppo'nun tasarımından yola çıkarak, yeni telefonunda Find X stili bir kızaklı kamera kullanıyor.
Xiaomi başkanı Lin Bin tarafından firmanın Weibo sayfasında paylaşılan Mi Mix 3, neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekranla geliyor ve kamerayı ekranın arkasında saklıyor. Mi Mix 2 gibi önceki Xiaomi'ler, selfie kamerasını telefonun ön yüzünün altına yerleştiriyordu. Bu yüzden ön kamerayı kullanırken telefonu çevirmeniz veya açıyı ayarlamanız gerekiyordu.
Xiaomi Mi Mix 3'ün sol alt köşesine baktığınızda cihazın sadece üst kısmının değil, arka yüzünün tamamının kaydığını görüyorsunuz. Buradan Mi Mix 3'ün ekranının daha ziyade aşağı kaydığı sonucu çıkabilir. Find X'in aksine bu işlemi kendiniz yapmanız gerekebilir.
Zeynel A. Öztürk
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