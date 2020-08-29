Xiaomi'nin Üçüncü Nesil Ekran Altı Kamera Teknolojisi Göründü

Xiaomi, telefonlarda kesintisiz bir ekrana olanak tanıyacak üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini gösterdi. Firma, bu teknolojiyi ilk kez geçen sene haziranda göstermişti.
Teknolojinin üçüncü nesli, Xiaomi'ye göre özel piksel sıralaması ve iyileştirilmiş kamera algoritması sayesinde tam ekran etkisini "büyük ölçüde" iyileştiriyor. Xiaomi'nin kendi yaptığı piksel düzenlemesi, ekran altı kameranın alt piksellerin arasından ışığı görmesini sağlıyor. Firma bu sırada RGB alt piksel düzenini koruduğunu, dolayısıyla ekran kalitesinin etkilenmediğini söylüyor.
We're proud to present the latest masterpiece from our Xiaomi engineers: 3rd Generation Under-Display Camera Technology! True full-screen displays are just around the corner! We're planning on putting this into mass production next year. Stay tuned! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/DrKeL8wZUg— Shou Zi Chew (@ShouZiChew) August 28, 2020
Xiaomi'ye göre yeni nesil teknoloji, piyasadaki diğer çözümlere göre iki kat daha fazla dikey ve yatay piksele sahip. Bu, kameranın üzerindeki ekran alanının ekranın diğer bölümleriyle aynı parlaklığı, renk yelpazesini ve isabetini sunması anlamına geliyor. Bunun yanında firmanın geliştirdiği özel devre tasarımı, RGB alt piksellerin altında daha fazla bileşen saklamaya olanak tanıyor.
Xiaomi, üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk telefonu 2021'de tanıtmayı planlıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın