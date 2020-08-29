Xiaomi'nin Üçüncü Nesil Ekran Altı Kamera Teknolojisi Göründü

Xiaomi, 2021'de bir telefonunda kullanacağı yeni nesil ekran altı kamera teknolojisini ortaya çıkardı!

Ekran altı kamera seviye atladı

Xiaomi, telefonlarda kesintisiz bir ekrana olanak tanıyacak üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini gösterdi. Firma, bu teknolojiyi ilk kez geçen sene haziranda göstermişti.

Teknolojinin üçüncü nesli, Xiaomi'ye göre özel piksel sıralaması ve iyileştirilmiş kamera algoritması sayesinde tam ekran etkisini "büyük ölçüde" iyileştiriyor. Xiaomi'nin kendi yaptığı piksel düzenlemesi, ekran altı kameranın alt piksellerin arasından ışığı görmesini sağlıyor. Firma bu sırada RGB alt piksel düzenini koruduğunu, dolayısıyla ekran kalitesinin etkilenmediğini söylüyor.

Xiaomi'ye göre yeni nesil teknoloji, piyasadaki diğer çözümlere göre iki kat daha fazla dikey ve yatay piksele sahip. Bu, kameranın üzerindeki ekran alanının ekranın diğer bölümleriyle aynı parlaklığı, renk yelpazesini ve isabetini sunması anlamına geliyor. Bunun yanında firmanın geliştirdiği özel devre tasarımı, RGB alt piksellerin altında daha fazla bileşen saklamaya olanak tanıyor.

Xiaomi, üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk telefonu 2021'de tanıtmayı planlıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Domain Sorgularken dikkat!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 4 Eylül 2020 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, Dijitsu TV fırsatı
A101 3 Eylül 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, cep telefonu ve LED TV
Atiye 2. sezon için geri sayım! Atiye 2. sezon fragmanı yayında
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Marvel dünyasını şoke eden ölüm! Yıldız oyuncu hayatını kaybetti
Wordpress'de Çok Büyük Güvenlik Açığı
Domain Sorgularken Cevap Vermeniz Gereken 5 Soru
Resident Evil dizisi Netflix'e geliyor! Diziye dair tüm bilmeniz gerekenler
Sony Xperia 5 II'nin Özellikleri İnternete Sızdı

 

 