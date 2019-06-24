Xiaomi'nin Yeni Cep Serisi Xiaomi CC Duyuruldu

Xiaomi, yeni Xiaomi CC akıllı telefon serisini tanıttı! İşte Xiaomi CC ve sunacakları!

Xiaomi'nin Genç Serisi Xiaomi CC Duyuruldu
Xiaomi Redmi 7

Xiaomi, yeterince kalabalık olan "gençlere yönelik telefon piyasası" için yeni markası Xiaomi CC'yi ortaya çıkardı. Bir blog gönderisinde yapılan tanıtım, ilginç bir biçimde herhangi bir telefon tanıtımı veya görüntüsü içermiyor.

Xiaomi'nin blog paylaşımına göre yeni CC serisi, "global genç jenerasyonu" hedef alıyor. C harfleri, birden fazla anlama geliyor. "Kamera + kamera", "şık, renkli ve yaratıcı" sözcüklerinin İngilizcesi gibi. Başta da söylediğimiz gibi gönderide herhangi bir telefondan bahsedilmiyor, bu yüzden CC serisinin telefonlarının nasıl görüneceğini, hattat neden gençlere yönelik olduğunu bilmiyoruz. "Gençlere yönelik telefonlar" genellikle orta seviye özelliklerle gelmeleriyle biliniyor.

Samsung Galaxy A serisi, Oppo Reno ve Honor markası, gençleri hedefleyen telefonlardan sadece birkaçı. Xiaomi'nin CC telefonları hakkında şimdilik bildiklerimiz bu kadar, ancak firma geçtiğimiz günlerde Çin'de popüler olan resim işleme uygulaması Meitu ile çalışmaya başlamıştı. Xiaomi CC'ler bu tür bir fotoğraf işleme uygulamasıyla gelirse, bu gençlerin dikkatini çekebilir.

Adobe'nin bulut yazılımıyla karıştırmayın. Bu CC, Xiaomi'ye ait.
Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Windows 10 için En İyi 6 Antivirüs
Keanu Reeves'e Büyük Teklif ve Açık Çek!
Galaxy A90, Bu Sürpriz Özellik ile Gelebilir
LeBron James, Space Jam 2 ile Hollywood Yıldızı Oluyor
En Pahalı Alan Adı Unvanının sahibi Değişti!

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost