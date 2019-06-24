Xiaomi'nin Yeni Cep Serisi Xiaomi CC Duyuruldu
Xiaomi, yeni Xiaomi CC akıllı telefon serisini tanıttı! İşte Xiaomi CC ve sunacakları!
Xiaomi, yeterince kalabalık olan "gençlere yönelik telefon piyasası" için yeni markası Xiaomi CC'yi ortaya çıkardı. Bir blog gönderisinde yapılan tanıtım, ilginç bir biçimde herhangi bir telefon tanıtımı veya görüntüsü içermiyor.
Xiaomi'nin blog paylaşımına göre yeni CC serisi, "global genç jenerasyonu" hedef alıyor. C harfleri, birden fazla anlama geliyor. "Kamera + kamera", "şık, renkli ve yaratıcı" sözcüklerinin İngilizcesi gibi. Başta da söylediğimiz gibi gönderide herhangi bir telefondan bahsedilmiyor, bu yüzden CC serisinin telefonlarının nasıl görüneceğini, hattat neden gençlere yönelik olduğunu bilmiyoruz. "Gençlere yönelik telefonlar" genellikle orta seviye özelliklerle gelmeleriyle biliniyor.
Samsung Galaxy A serisi, Oppo Reno ve Honor markası, gençleri hedefleyen telefonlardan sadece birkaçı. Xiaomi'nin CC telefonları hakkında şimdilik bildiklerimiz bu kadar, ancak firma geçtiğimiz günlerde Çin'de popüler olan resim işleme uygulaması Meitu ile çalışmaya başlamıştı. Xiaomi CC'ler bu tür bir fotoğraf işleme uygulamasıyla gelirse, bu gençlerin dikkatini çekebilir.
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