YaaniMail'in Kullanıcı Sayısı 1,5 Milyona Ulaştı

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yerli e-posta platformu YaaniMail, her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara uygun güvenilir ve kesintisiz e-posta hizmeti sunan YaaniMail, 1,5 milyona ulaşan kullanıcı sayısının yanı sıra 1.500'den fazla kurum tarafından da tercih edildi.