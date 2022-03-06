Yamaha Motor Türkiye'nin Kadınlara Ücretsiz Eğitimleri Başlıyor

Yamaha Motor Türkiye'nin geçtiğimiz yıl başlattığı "Kadınlara Ücretsiz Eğitim" seferberliği için, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü içine alan Mart ayı itibari ile tekrar kayıt almaya başlandı.

Yamaha Motor'un Ücretsiz Eğitimleri Başlıyor

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Yamaha Motor Türkiye'nin Kadınlara Ücretsiz Eğitimleri Başlıyor

 

 