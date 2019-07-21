Yapay Zeka, "Aptal" Algoritmadan Yavaş Kaldı

Yeni geliştirilen bir yapay zeka, Rubik küpü çözmekte yapay zekayı kullanmayan yazılımdan 3 kat yavaş kaldı. Ama bu, başarısız olduğunu göstermiyor!

Yapay Zeka, "Aptal" Algoritmadan Yavaş Kaldı

Yeni bir sinir ağı, Rubik küpü en hızlı insandan iki kat hızlı çözebilse de, en hızlı algoritmadan üç kat yavaş kaldı.

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırma takımının geliştirdiği DeepCubeA, derin sinir ağı yardımıyla Rubik küpünü ortalama 28 hamlede ve 1,2 saniyede çözebiliyor.

Bulmacayı hızla çözen gerçek insanlar "Speedcuber" olarak biliniyor. Bunlardan biri olan ve dünya rekorunu elinde bulunduran Yusheng Du, küpü inceledikten sonra bulmacayı 3,47 saniyede çözmeyi başarmıştı (aşağıda izleyebilirsiniz).

Yusheng Du(???)3.47 3x3x3 Cube World Record Single! (Original Security Camera Angle)Yusheng Du(???)3.47 3x3x3 Cube World Record Single! (Original Security Camera Angle)
Thanks to the staff of the venue for sharing the original video to us, still low definition, but better than the previous uploaded footage. We cut Yusheng's part separate, the full-view security video is here: -------------------------------------------------- Cube: MoYu Weilong GTS2M Done at Wuhu Open 2018. Reconstruction: Scramble: F U2 L2 B2 F' U L2 U R2 D2 L' B L2 B' R2 U2 Reconstruction: Inspection: z y XXC: U R2 U' F' L F' U' L' 3rd and 4th F2L: U' R U R2' U R U2' R' U R COLL: U R' U' R U' R' U2 R AUF: U 7.78 TPS MoYu will award him 13,000 USD as prize! ------------------------------------------------------- Check out Yusheng's WCA profile: ------------------------------------------------------- Facebook of MoYu: Instagram of MoYu:

Yapay zeka, geçen sene MIT araştırmacıları tarafından geliştirilen min2phase robot sistemini ise geçemedi. Sinir ağlarını kullanmayan min2phase, eğitimden geçmiyor ve herhangi bir makine öğrenimi tekniğini kullanmıyor. Sadece Rubik küpü çözmek için geliştirilen yazılım, bu işi çok hızlı yapabiliyor. DeepCubeA ise potansiyel olarak farklı problemleri de (örneğin belirli organlara yönelik ilaçlar geliştirmek) çözebilir.

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