Yapay zekanın müthiş keşfi! 50 yeni gezegen keşfedildi! İşte ayrıntılar

Yapay zekanın kullanım alanları git gide genişliyor. Yapay zeka teknolojisi bu sefer evrenin uzak noktalarını keşfetmek için kullanıldı ve 50 yeni öte gezegen keşfedildi. Keşfedilen öte gezegenlerden bazılarının Neptün'den daha büyük olduğu öğrenildi...