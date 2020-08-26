Yapay zekanın müthiş keşfi! 50 yeni gezegen keşfedildi! İşte ayrıntılar

İlk defa 1992 yılında keşfedilen öte gezegenler ilk defa yapay zeka kullanılarak saptandı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, NASA verilerini analiz eden yapay zeka 50 yeni öte gezegen keşfetti.
Yapay zekaya ev sahipliği yapan algoritma bu proje kapsamında binlerce veriyi inceledi. Ekip, yapay zekayı, verilerde gösterilen onaylanmış kozmik küreler ve yanlış pozitiflerden oluşan bir veritabanını kullanarak dış gezegenleri tanıması için eğitti.
Algoritma, güneş sistemimizin dışında yer alan gezegenler olan yeni 50 dış gezegenin varlığını duyurmaktan gurur duyan Warwick Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından tasarlandı.
İLK DIŞ GEZEGEN 1919'DA KEŞFEDİLDİ
İlk dış gezegen 1919'da keşfedildi, ancak bilim insanları, 'Dimidium' olarak da adlandırılan 51 Pegasi b'yi 1992'ye kadar tanımadılar.
Şimdi ekip, bu uzak dünyaları ortaya çıkarmak için muazzam miktarda veriyi inceleyebilecek bir teknik tasarladı.
Warwick Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Dr. David Armstrong şunları söyledi: "Geliştirdiğimiz algoritma, 50 adayı gezegen doğrulaması için eşikten geçirip onları gerçek gezegenlere yükseltmemize izin veriyor. Bu tekniği TESS ve PLATO gibi mevcut ve gelecekteki görevlerden büyük aday örneklerine uygulamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.
BU TÜR TEKNOLOJİ İLE YAPILAN İLK ÇALIŞMA
Çalışma, uzayda yeni dış gezegenleri bulmak için bu tür teknolojiyi kullanan ilk çalışma. Armstrong, "Gezegen doğrulama açısından, daha önce hiç kimse bir makine öğrenimi tekniği kullanmamıştı," diye açıkladı.
Keşfedilen öte gezegenlerin bazılarının yörüngeleri 200 günden uzun, diğerleri ise sadece bir gün sürüyor.
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