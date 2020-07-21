Yapay Zeka Mühendisliği Nedir? Yapay Zeka Mühendisi Ne İş Yapar?

Teknolojinin her gün ilerlediği bu yıllarda, sadece cihazlarda değil meslek gruplarında da karşımıza yenilikler çıkıyor. Bu meslek gruplarından bir tanesi de yapay zeka mühendisliği. Peki yapay zeka mühendisliği nedir? Yapay zeka mühendisi ne iş yapar?

Yapay Zeka Mühendisliği Nedir? Yapay Zeka Mühendisi Ne İş Yapar?

Geleceğin ve şimdiki zamanın yenilikçi teknolojileri yapay zeka mühendisliği alanını oluşturmuştur. Yapay zeka hayatınızın her anında sizlere eşlik ederek elektronik cihazların işlevselliğini arttırmaktadır. Bu sayede elinizdeki akıllı telefonlar ile sesli komut ilişkisi kurabilir veya profesyonelce fotoğraf çekimi yapabilirsiniz. Hayatın her anında karşılaşılan akıllı teknolojiler yapay zeka mühendisliğinin bir ürünüdür.

Yapay zeka mühendisliği ülkemizde 2019-2020 yılında okutulmaya başlanan örgün lisans programları arasındaki yerini almıştır. Henüz yeni okutulan bir bölüm olduğu için ilk mezunlar yapay zekanın tecrübelerini öğrenerek kendilerine yeni kazanımlar geliştirip hayatımızı kolaylaştıran elektronik aletlerin yapımını üstlenecektir. Çeşitli sorunlarına elektronik çabuk çözümler bularak yapay sinir ağları tasarlayıp bunları hayatlarınıza entegre edeceklerdir.

Yapay Zeka Mühendisliği Çalışma Alanları

Geleceğin yapay zeka tasarımcıları her geçen gün değişen ve gelişen teknoloji alanlarında kendilerine iş olanakları yaratabilir. Gelecekte yapay zeka ülkemizin birçok sektöründe hayatlarınızı kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürecektir. Yazılım şirketleri, sağlık sektörü, fabrikalar veya hizmet sektöründe yeni tasarımlar üretecek yapay zeka mühendislerine ihtiyaç duyulacaktır. Yapay zeka mühendisliği okuyarak yapay zeka teknolojilerini geliştirmek şart değildir. Yapay zeka mühendisliği büyük bir artı olarak görülsede teknolojik tasarımlar geliştirmek için bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda da yapay zeka teknoloji ile ilgilenilebilir. Bilgisayar mühendisliği okuyarak yapay zeka teknolojisi konusunda kendisini ilerleten kişiler yine yapay zeka mühendisleri gibi kendilerine birçok sektörde iş olanakları yaratabilir.

Ülkemizdeki Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü

Türkiye'de yapay zeka mühendisliği henüz çok taze olduğundan yeni açılacak bölümler kontenjanlarını sınırlı sayıda tutmuştur. Ülkemizde ilk olarak Hacettepe Üniversitesinde okutulmaya başlanan yapay zeka mühendisliği kontenjan sayısı 40'dır. Hacettepe üniversitesi ilk yıl matematik, fizik gibi temel bilimler derslerine yer vermiştir. Daha sonra öğrenciler 2. Sınıftan sonra bilgisayar mühendisliği dersleri ile bunlara ek olarak yapay zekanın temel bilimlerini öğrenmektedir. Makine, elektrik, bilişim gibi birçok dersi kapsayan detaylı öğrenimler ile yapay zekanın incelikleri öğrenilmektedir.

Ülkemizde yapay zeka mühendisliği bölümü ikinci olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde verilmeye başlanmıştır. TOBB üniversitesi kontenjan sayısını 10 kişi ile sınırlı tutmuştur. Üçüncü olarak Boğaziçi Üniversitesinde verilen yapay zeka mühendisliği bölümü 3 ve 4. Sınıfta öğrencilerine birçok seçmeli ders imkanı sunarak tek bir alanda ilerleme ve beceri kazanma imkanını sunmaktadır. Vakıf üniversitelerine bakıldığında ise yapay zeka mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi göze çarpmaktadır. Yalnız vakıf üniversitelerinde verilen yapay zeka eğitimi bilgisayar mühendisliği bölümünün son senesinde alınabilir.

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