Yapay Zeka Mühendisliği Nedir? Yapay Zeka Mühendisi Ne İş Yapar?

Teknolojinin her gün ilerlediği bu yıllarda, sadece cihazlarda değil meslek gruplarında da karşımıza yenilikler çıkıyor. Bu meslek gruplarından bir tanesi de yapay zeka mühendisliği. Peki yapay zeka mühendisliği nedir? Yapay zeka mühendisi ne iş yapar?