Yapı Kredi Mobil Uygulamasını Sizin İçin Denedik!
Android akıllı telefonumuza Yapı Kredi Mobil uygulamasını yükledik ve yanımıza sadece telefonu alıp sokağa çıktık!
Tek bir telefonun; para çekip yatırmaktan, mobil ödemeye kadar her şey için yeterli olması gerçekten büyük özgürlük ve kolaylık. Yapı Kredi, mobil uygulaması ile bunu sizlere sunuyor.
Ayrıca Yapı Kredi mobil uygulamasının Göz ID güvenlik teknolojisi ile hesabınıza hızlı ve güvenli bir şekilde giriş yapıp şubeye gitmeden sıra numaranızı uzaktan alıp inanılmaz zaman kazanabiliyorsunuz. Bizce bir akıllı telefonda mutlaka olması gereken uygulamalardan biri.
Biz de bu büyük kolaylık sağlayan teknolojiyi denemek için Android akıllı telefonumuza Yapı Kredi Mobil Uygulamasını yükledik ve yanımıza sadece telefonu alıp sokağa çıktık!
Siz de mutlaka deneyin: https://www.yapikredi.com.tr/
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