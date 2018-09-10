Yardım için topladıkları para yok oldu
ABD'de evsiz adama yardım için toplanan 400.000 dolar, görünüşe göre adamı kurtarmadığı gibi işleri iyice karıştırdı!
Geçtiğimiz yıl, New Jersey'li bir çift, evsiz bir adamın hayatını düzenlemesine yardım etmek için GoFundMe'de 400.000 dolar toplamıştı. Şimdi ise evsiz adamın avukatı, tüm paranın gittiğini ve müvekkilinin bağışların sadece bir kısmını aldığını söylüyor.
Geçtiğimiz Ekim ayında, Bobbitt, New Jersey eyalet sınırında aracına otururken ve yakıtı bitmişken Kate McClure'a rastladı. Bobbitt ona kapılarını kilitlemesini, beklemesini söyledi ve biraz benzin almaya gitti. McClure onun cömertliğinden etkilenerek, onu takip etti ve Bobbitt'in yaşayacak bir yer bulmasına ve bir kamyon satın almasına yardım etmeyi amaçlayan 10,000 dolarlık bir hedefi olan bir GoFundMe başlattı. Hikaye viral hale geldikten sonra McClure, erkek arkadaşı Mark D'Amico ile birlikte birçok büyük televizyon programında yer aldı. Çift halkı bu yardımsever ruha yardım etmeye çağırdı ve bağışlar 400.000$ 'dan fazla bir miktara ulaştı. Bu para herhangi bir kişinin hayatını değiştirmek için yeterli, ancak takip eden aylarda işler ters gitti ve Salı günü, Bobbitt'in vekili basına, çifti temsil eden avukatın paranın gittiğini söylediğini açıkladı.
Ağustos ayında, Bobbitt, Philadelphia gazetesi The Inquirer'a verdiği demeçte, kendisine bağışlanan fonların bir kısmını aldığını ve çiftin borcunun geri kalanını doğru kullanmadığından korktuğunu söyledi. Hızlı bir şekilde ücretsiz bir danışman tuttu ve parayı kendi kişisel kullandıkları iddiasıyla D'Mico ve McClure'ı sahtekarlık ve komplo suçlamasıyla suçlayan bir dava başlattı.
Kısa bir süre için, iki taraf basında ve mahkemede karşılıklı suçlamalarda bulundular. Bugün itibariyle, bu detaylar çok daha az alakalı durumdalar. D'Amico, Bobbitt'in madde bağımlılığı sorunu yaşadığını ve çiftin sadece bir anda ona parayı parçalı vererek sorumlu bir şey yaptığını iddia etti. Bobbitt, bir SUV ve aldığı bir kamp aracının maliyeti de dahil olmak üzere yaklaşık 75.000 $ aldığını iddia etti. D'Amico'nun hikayesi zamanla değişti, ama bir hafta boyunca, dönüşümlü olarak 150.000 dolar ve 200.000 doların hala durduğunu söyledi. Geçtiğimiz Perşembe günü ise mahkeme, kalan paranın ertesi gün Bobbitt'in avukatları tarafından kontrol edilen bir emanet hesabına aktarılmasını emretti.
Salı günü, dava en kötü dönüşünü yaşadı. Bobbitt'in avukatı Chris Fallon, paranın tamamen bittiğini söyledi.
Çift, geçen hafta, adli bir muhasebecinin, paranın 10 Eylül'e kadar nasıl harcandığına dair eksiksiz bir rapor hazırlaması konusunda anlaştı. Çiftin avukatı olan ve Gizmodo'nun temasa geçtiği Earnest Badway, yorum yapmaktan kaçındı. Bobbitt'in yasal ekibi de sorulara hemen cevap vermedi. Fallon, Inquirer'e bir sonraki duruşmanın Çarşamba günü olabileceğini söyledi.
Bobbitt'in çiftin parayı kullandığı şüpheleri, yeni bir BMW'yi ve Kalifornia, Florida ve Las Vegas'a yapılan tatiller için ödemeleri içeriyor. Bobbitt ayrıca, D'Amico'nun paraları kumarda kaybettiğinden korktuğunu söyledi ancak D'Amico bu iddiayı reddetti.
Bobbitt'in uyuşturucuyla ilgili meselelerinin parayı almaya uygun olmadığını iddia ettiği gibi, Bobbitt resmi mahkemeye her gün opioid almak için 15 dolar harcadığını veya opioid bağımlılarına alışkanlıklarını bırakmaya yardım etmek için kliniklerde dağıtılan Suboxone ilacını satın aldığını itiraf etti. Bobbitt'in yasal ekibi, müvekkillerini Pazartesi günü 28 günlük bir yatılı detoks programına kaydettirebildiklerini ve bunun bir burs fonu aracılığıyla ödeneceğini söyledi.
Levent Öztürk
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