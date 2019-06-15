Yeni Amiral Gemilerinin Çıkış Tarihleri Sızdı
iPhone 11, Galaxy Note 10 ve Pixel 4... Beklenen tüm yeni amiral gemisi telefonların çıkış tarihleri, internete sızdı!
Telefon üreticileri, yeni modellerini her sene aynı tarihlerde piyasaya sürüyorlar. Bu bilgiden yola çıkarak 2019'da çıkacak yeni telefonların çıkış tarihini tahmin etmek mümkün. Ancak yılın en önemli telefonlarıyla ilgili çıkış tarihlerine dair pekiştirici bilgiler, Amerikan firma Verizon sayesinde ortaya çıktı.
Twitter'daki güvenilir sızıntı hesaplarından Evan Blass'a göre Galaxy Note 10 ağustosun ortasında, iPhone 11 serisi eylülün sonlarına doğru, Google Pixel 4 ise ekim ortasında ortaya çıkacak. Bilgilerin Verizon'dan geldiği iddia ediliyor, dolayısıyla gerçeğe yakın olma ihtimalleri var.
Sadece bir iPhone çıkış tarihinden bahsedilmesi, tüm yeni iPhone'ların aynı gün tanıtılacağı anlamına gelebilir. Geçen sene iPhone XR'de olduğu gibi, iPhone 11R'nin serinin ilk telefonlarından sonra tanıtılacağı söyleniyordu ancak bu sene böyle olmayabilir.
Bununla birlikte Google'ın Pixel 4 serisini ekimde tanıtacak olması ilginç, çünkü firma cihazın tasarımını göstermişti. Özellikle Android sürümlerinin adlarıyla bizi yanıltmayı seven Google'ın telefonunun son hali, firmanın gösterdiğinden farklı olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın