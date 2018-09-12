Yeni Apple Music Artık Çok Daha Kullanışlı
ABD'de abone sayısında Spotify'ı sollayan Apple Music'in yüzünü güldüren gelişmeler var!
Geçmişte pek de sevilmeyen bir kullanıcı arayüzü olduğuna dair eleştirilere rağmen, Apple Music geçtiğimiz günlerde ABD'deki abone sayıları toplamında Spotify'ı geçti. Şimdi de yeni bir güncellemeyle müzikseverler arasında daha da popüler hale gelmeyi hedefliyor.
Güncellemede Apple, sanatçının stüdyo albümleri, single'ları, EP'leri, derlemeleri ve canlı albümleri arasında gezinmeyi kolaylaştırdı. Bu albümlerinin önemini yansıtacak şekilde, sanatçının profilinde üste çıkması da eklenen özellikler arasında.
Geçmişte, single'lar ve albümler birbirine girmiş şekildeydi, yani dinlenmek istenilen şarkıyı veya albümü bulmak için dakikalarca gezinmek zorunda kalınıyordu. Elvis Presley gibi üretken müzisyenlerin hayranları için 313 albüm içinde gezmenin ne kadar da sinir bozucu olduğunu siz hayal edin.
Güncellemenin bir sonucu olarak, birçok sanatçının "önemli albümler" bölümü olacak. Bu da aslında Spotify'ın her bir sanatçı profilinin üstündeki "Popüler" bölümünden pek de farklı değil. Buradaki amaç tabi ki keşfettiğiniz bir sanatçının kısa sürede en güzel parçalarını hızlıca dinlemenizi sağlamak.
Bu güncelleme ile ayrıca, arkadaşlarınızın ne dinlediğini keşfetmenize olanak tanıyan haftalık bir 'Friends Mix', gelecek şarkılardan sizi haberdar edecek bir 'Yakında Gelecek' bölümü ve şarkı sözleri ile müzik arama yeteneği ile ilgili değişiklikler ile geliyor.
12 Eylül'deki iPhone XS lansmanı yüzünden son zamanlarda zaten oldukça meşgul olan Apple'ın, Apple Music'teki bu uzun zamandır şikayetçi olunan yerleri düzeltmesi de takdire şayan.
Yavuz Alp Şimşek
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