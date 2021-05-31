Yeni Apple TV 4K'yı Parçalarına Ayıran iFixit, Bakın Cihaza Kaç Puan Verdi

Yenilenen Apple TV 4K'nın son modelle aynı göründüğü göz önüne alındığında, onarımının da benzer şekilde kolay olacağı düşünebilirsiniz. iFixit'in parçalarına ayırma videosu da bize tam olarak bunu söylüyor.
Dahası, Apple TV 4K temelde çıkarılması kolay bileşenlerden oluşan bir kutu olarak tanımlanabilir. Daha önce de olduğu gibi, şık siyah kasası tamamen kızılötesi geçirgen ve bu da evinizdeki diğer cihazlara kızılötesi komutlar göndermesine imkan tanıyor. iFixit sonuç olarak yeni Apple TV 4K'ya onarılabilirlik söz konusu olduğunda 10 üzerinden sekiz veriyor. Bu, acemi bir kullanıcının bile cihazın "içine dalabileceği" bir ürün olduğu anlamına geliyor.
Ancak aynı durum, yenilenmiş Siri Remote için pek geçerli değil. iFixit, Lightning bağlantı noktasının yanındaki iki vidayı çıkardıktan sonra (iPhone'a benzer bir şekilde), çıkarmak için başka bir vida ile karşılaşmadan önce tüm yüz düğmelerini manuel olarak kaldırmaya başladı. Daha sonra, site uzaktan kumandanın tüm iç kısımlarını dışarı kaydırabildi, bu da altta küçük bir 1.52 Whr pil ve devrenin geri kalanını üstte ortaya çıkardı. Büyük bir sürpriz ile karşılaşmadılar ama hemen her şey çıkartılabilmek için biraz güç gerektiriyordu.
Temel olarak, piliniz biterse birkaç yıl içinde büyük olasılıkla yeni bir Siri Remote satın almanız gerekebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın