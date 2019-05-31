Yeni Avangers Oyunu Geliyor
Sinema perdesinde fırtınalar estiren Avangers, yeni fırtınaları oyun dünyasında estirmeye hazırlanıyor!
- Levent Öztürk
Marvel Entertainment ve Square Enix'in neredeyse iki yıl önce duyurulan ortaklığının meyvelerini görmenin zamanı geldi. Square Enix, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda Marvel's Avengers isimli yeni bir oyunun önümüzdeki ay E3 sunumunda tanıtılacağını söyledi.
Her ne kadar oyun hakkındaki detaylar yok denecek kadar az olsa da, yeniden başlatılan Deus Ex serisinden Eidos Montréal ve Tomb Raider ile bilinen Crystal Dynamics stüdyolarının oyun üzerinde çalıştığı biliniyor.
Oyunun nasıl bir dünyada geçeceğini doğrulamak için E3 etkinliğini beklememiz gerekse de, yeni yapılan duyuruda "#Reassemble" (tekrar toplanma) etiketi kullanılıyor.
Daha önce duyurulduğu üzere yayımcının E3 gösterimleri 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve "heyecan verisi isimler" sözü çoktan verilmiş durumda. Şimdi, en azından bu isimlerden birinin Avangers olacağını biliyoruz...
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