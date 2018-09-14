Yeni Bir Galaxy, 11 Ekim'de Geliyor!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar