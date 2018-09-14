Yeni Bir Galaxy, 11 Ekim'de Geliyor!
Samsung, önümüzdeki ay tanıtacağı bir Galaxy telefon için davetiye dağıtmaya başladı!
Samsung'un bu sene tanıtacağı cihazlar henüz sona ermedi. Firmanın en son amiral gemisi olan Galaxy Note 9 ile Ağustos'ta tanışmıştık. Şimdi ise Güney Koreli firmanın 11 Ekim'de yeni bir telefon daha tanıtacağını öğrendik.
Teknoloji devinin medyaya dağıtmaya başladığı davetiyelerde bahsedilen etkinlik, firmanın web sayfasından da izlenebilecek. Ancak davetiye, önümüzdeki ay tanıtılacak Galaxy cihazının ne olduğunu söylemiyor. Telefonun "kendinizi ifade etmeniz için eskisinden daha fazla yol sunacağı" söyleniyor.
Türkçesiyle davetiyedeki "4x eğlence" sözcükleri, cihazda dört kameranın bulunacağının işareti olabilir. Dört lensin tek bir kameraya mı sığdırılacağı veya iki kameraya mı gruplandırılacağı ise belli değil. Tanıtılacak olan cihazın Galaxy A serisine ait bir telefon olma ihtimali yüksek çünkü en son A serisi telefonlar Aralık 2017'de tanıtılmıştı.
Tanıtım tarihi yaklaştıkça muhtemelen yeni ipuçları elde etme şansımız olacak.
Zeynel A. Öztürk
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