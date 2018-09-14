Yeni Bir Galaxy, 11 Ekim'de Geliyor!

Samsung, önümüzdeki ay tanıtacağı bir Galaxy telefon için davetiye dağıtmaya başladı!

Yeni Bir Galaxy, 11 Ekim'de Geliyor!

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