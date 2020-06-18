Yeni Ekran Altı Parmak İzi Sensörü, Sıkıntılara Son Verebilir

Qualcomm'un üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni ekran altı parmak izi sensörü, şimdiye dek çok da iyi bir iş çıkardıklarını söylemeyeceğimiz ekran altı parmak sensörlerinin kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırabilir.

Yeni Parmak Sensörü, Tarama Alanını Genişletebilir

Ekranın içine yerleştirilen parmak izi tarayıcısı, son zamanlarda telefonların önemli bir özelliği haline geldi. Ancak parmak izi ekranın sadece belirli bir bölgesinde okunabildiğinden, her zaman göründüğü kadar pratik olmayabiliyor.

Qualcomm, iddiaya göre sensör alanını genişleterek teknolojiyi bir adım öteye taşıyacak yeni bir ultrasonik sensörü test ediyor. Yeni sensörün, Samsung Galaxy S10'da ortaya çıkan ve Galaxy S20 serisinde de kullanılan sensörün gelişmiş bir sürümü olduğu belirtiliyor. İddiaya göre test edilen çözüm, 20mm x 30mm alana sahip ve parmak izini taramak için yine ultrasonikten faydalanıyor.

Rapora göre yeni sensör, 2021'in telefonlarında kullanılacak olan yeni nesil Snapdragon 875 işlemciyle birlikte ortaya çıkabilir. Şu anki sensörden daha hızlı olduğu belirtilen sensör, geniş tarama alanı sayesinde cihazın kilidini açmayı kolaylaştırıyor.

Bu arada GizmoChina'ya göre güvenlik seviyesini birkaç adım ileriye taşıyan "ikinci nesil 3D Sonic Max" adlı bir sensör üzerindeki çalışmalar sürüyor. Bu teknoloji, örneğin iki başparmağınızı kullanarak kilidi açmanıza izin veriyor. Web sitesi, bu sene ağustosta tanıtılması beklenen Galaxy Note 20'nin bu yeni 3D Sonic Max parmak izi tarayıcısı ile gelebileceğini söylüyor.

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