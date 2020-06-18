Yeni Ekran Altı Parmak İzi Sensörü, Sıkıntılara Son Verebilir

Qualcomm'un üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni ekran altı parmak izi sensörü, şimdiye dek çok da iyi bir iş çıkardıklarını söylemeyeceğimiz ekran altı parmak sensörlerinin kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırabilir.