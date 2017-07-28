Yeni iPhone Kılıfı Onu Aşırı Sıcak ve Soğuktan Koruyor
Phoozy'nin yeni Chromium dolgulu kılıfı akıllı telefonları kızarmaktan ve donmaktan koruyor; ayrıca suda da batmıyor. İşte o ilginç kılıf...
iPhone'unuzu güneşte unuttuysanız meşhur "sıcaklık" uyarısı da daha önce görmüşsünüzdür. Bazen de aksine, eğer cihazınız çok soğuksa yine çalışmayabilir ve hatta kalıcı olarak hasar görebilir. Ayrıca eğer telefonunuz sürekli aşırı şartlara maruz kalıyorsa yardımınıza Phoozy (30$) koşuyor.
Dışardan basit bir telefon kılıfı gibi görünen Phoozy, astronotların uzay giysilerinden esinlenerek tasarlanmış. Phoozy, NASCAR sürücüsü ve Lamborghini Super Trofeo Dünya Şampiyonu Kevin Conway'in bir buluşu; "Sıcak yaz günlerinde telefonum aşırı ısınıp kapanıyor, snowboard yaparken de donuveriyordu."
Phoozy, Chromium Termal Bariyer Kabuk ve SpaceTech Penetrasyon Katmanı teknolojilerine sahip, ağzı ise cırt cırt ile kapanıyor. Chromium Termal Bariyer'in sırrı güneş'ten gelen enerjinin %90'ını geri yansıtması.
Phoozy maalesef tam olarak su geçirmez değil, ancak telefonunuz onun içindeyken suda batmıyor. 10 x 17 cm ebatlara sahip olan kılıf, iPhone 7 Plus, Galaxy S8 Plus ve Google Pixel XL telefonlarını koruyacak kadar büyük.
Ali Ruhi Öztürk
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