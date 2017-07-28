Yeni iPhone Kılıfı Onu Aşırı Sıcak ve Soğuktan Koruyor

Phoozy'nin yeni Chromium dolgulu kılıfı akıllı telefonları kızarmaktan ve donmaktan koruyor; ayrıca suda da batmıyor. İşte o ilginç kılıf...

Yeni iPhone Kılıfı Onu Aşırı Sıcak ve Soğuktan Koruyor

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