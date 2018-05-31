Yeni iPhone'lar için "fazla iddialı" bir iddia
Apple'ın yeni iPhone'larına ait olduğu iddia edilen yeni bir fotoğraf, pek de gerçek olamayacak şeyler söylüyor!
Herkes 2018'in yeni iPhone'ları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorve şimdi yeni bir sızıntı, iPhone'un beklenmeyen bir renge sahip olabileceğini söylüyor. 2018 model iPhone XI'in Eylül ayında pek çok renk seçeneğine sahip olacağını tahmin etmek güç değil ama bunların hiçbirinin, iPhone 5C'nin pastel renklerini içereceği düşünülmüyordu.
Sızıntı gerçek olabilir mi?
Yeni bir sızıntı ise , sızıntının gerçekliğinin tartışılabileceğini söyleyen @OnLeaks tarafından yayınlandı. @OnLeaks, mor ve yeşil renklere sahip iPhone'ları gösteren bir fotoğraf yayınladı. Site, fotoğrafların orijinal olarak bir MacRumors forum sayfasında ortaya çıktığını ve daha sonra kaldırıldığını belirtiyor.
Yeni iPhone modelleri, beyaz, siyah ve son zamanlarda - iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'da olduğu gibi - kırmızı gibi standart renklerle garantici bir yaklaşıma sahip. Bu yüzden yeni sızıntının gerçek olması neredeyse imkansız görünüyor.
Kısa bir süre önce, henüz üretime geçmemiş altın renkli bir iPhone X'i gösteren bir sızıntı ortaya çıkmıştı ama bu sızıntı da doğru çıkmamış gibi görünüyor. Apple'ın bizleri farklı renklerdeki modeller ile sürprize uğratması mümkün olabilir ancak bizce, sızan fotoğraftaki mor ve yeşil modelleri bir süre daha beklemeyin.
Levent Öztürk
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