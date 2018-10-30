Yeni Mac Mini Özellikleri, Fiyatı ve Fazlası

Apple, 2014 yılında ilk kez piyasaya sürdüğü Mac Mini'nin yeni neslini resmi olarak tanıttı. İşte bilmeniz gereken her şey!

Yeni Mac Mini Özellikleri, Fiyatı ve Fazlası

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