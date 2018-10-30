Yeni Mac Mini Özellikleri, Fiyatı ve Fazlası
Apple, 2014 yılında ilk kez piyasaya sürdüğü Mac Mini'nin yeni neslini resmi olarak tanıttı. İşte bilmeniz gereken her şey!
Apple, bugün düzenlediği etkinlikte yeni Mac Mini modelini resmi olarak tanıttı. Görünüm olarak 2014'te piyasaya sürülen ilk nesile göre fazla bir fark sunmayan yeni Mac Mini'nin farkı, içerdiği donanımda yatıyor.
Giriş modeli, 4 çekirdekli 3.5Ghz hızında, sekizinci nesil Intel Core i3 işlemci ile geliyor. 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı, bu işlemciye eşlik ediyor.
Daha güçlü bir Mac Mini isteyenler için seçenekler, işlemci konusunda 4.2Ghz hızında 6 çekirdekli Intel Core i7'ye, RAM konusunda 64GB'a, dahili depolama konusunda 2TB'a kadar uzanıyor.
Yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen Mac Mini, T2 güvenlik çipini de içerisinde barındırıyor.
Tüm donanım seçeneklerinde, kullanıcılar 4 adet Thunderbolt 3 Type-C portu, 2 adet USB Type-A portu, HDMI portu, 10 Gigabit ethernet portu ve 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor.
7 Kasım'da sevkiyatına başlanacak olan yeni Mac Mini'nin başlangıç fiyatı, 799 dolar olarak belirlenmiş.
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