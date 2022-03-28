Yeni MIT Simülasyonu, Evrenin Doğuşuna Çok Farklı Bir Bakış Sunuyor

MIT'nin yeni simülasyonu, evrenin doğuşuna farklı bir açıdan bakmamızı sağlıyor...

MIT'den Evrenin doğuşuna yeni bir bakış

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Yeni MIT Simülasyonu, Evrenin Doğuşuna Çok Farklı Bir Bakış Sunuyor

 

 