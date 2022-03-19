Yeni Nesil Assetto Corsa Competizione İncelemesi

Motor sporlarını sevenler için oyun dünyasında iki seçenek var. Ya yüzlerce arabanın koltuğuna kurulup eğlencesine gaza basacağınız arcade oyunlardan birini seçeceksiniz ya da gerçek dünyadan ayrılmayacak kadar iyi ve yaptığınız hiçbir hatayı affetmeyen simülasyonlara yöneleceksiniz. Arcade konusunda şanslıyız elbette ama konu simülasyona gelince durum zorlaşıyor. Hele ki konsol dünyasında, simcade'leri bir kenara bırakırsak yakın zamana kadar çok fazla seçenek yoktu. 2020 yılında PC oyuncularının uzun yıllardır keyfini sürdüğü Assetto Corsa Competizione, konsollara performans sorunlarıyla birlikte gelmiş olsa da en azından bu durumu değiştirmişti. Belki o zamanlar bu sorunlar sizi oyunu oynamaktan alıkoymuş olabilir. Ama artık size iyi bir haberimiz var. En iyi yarış simülasyonlardan biri olan Assetto Corsa Competizione yeni nesil için elden geçirilmiş bir şekilde tekrar piyasaya sürüldü. Üstelik önceki sürüme sahip olanlar tamamen ücretsiz bir şekilde de yeni sürüme geçebiliyorlar. Dolayısıyla biz de direksiyonu tekrar raftan indirip Xbox Series S'imize bağladık ve bu, gerçek yarışçılara bile kök söktüren simülatörü bir deneyelim dedik. İnceleme biraz gecikmiş olabilir ama böyle iddialı bir simülasyonun iyice bir hakkını vermeden değerlendirme yapmak istemedik. Peki oyunun yeni hali nasıl olmuş gelin ona beraber bakalım.
Sadece GT Dünya Şampiyonası var ama bu bile yetiyor
Çoğu insan gibi biz de motor sporlarını severiz. Ne yazık ki F1 oyunları dışında, yalnızca belirli bir yarış sınıfına dayalı oyunları tercih edenler için fazla seçeneğe rastlanmıyor. Hele ki bunun kadar spesifik bir oyun bulmak gerçekten oldukça zor. Üstelik tek bir şampiyonluk yarışçısında bile bu kadar bol çeşitlilik ve üst düzey eğlence sunması büyük başarı. Bunun için geliştirici Kunos Simulazioni bir övgüyü hak ediyor. Project CARS serisine çok benzeyen Assetto Corsa Competizione; "Gerçek Yarış Simülasyonu" sloganı ile boy gösteren Gran Turismo gibi oyunlardan çok daha üst düzey bir simülasyon. Bu, kullanımının çok daha dikkat gerektirdiği ve ustalaşmasının da zor olduğu anlamına geliyor. ACC, kesinlikle gaza basayım gideyim türü bir oyun değil. Çünkü sürüş destek yardımları açık olsa ve olabilecek en ideal kontrolcü ayarlarını yapmış olsanız bile diğer simülasyon oyunları bunun yanında çocuk oyuncağı kalıyor. Bu kötü bir şey değil elbette. Sonuçta her yarış simülasyonu, kitlesel bir pazara hitap edecek şekilde tasarlanmaz. Bu da onlardan biri. Gerçek yarış meraklıları için, sağlam ve ödüllendirici bir yarış deneyimi sağlıyor. Zaten geliştiricinin planladığı hedef kitle de bu. Gerçek yarış pilotlarının antrenman yapmak için ACC oynadığını söylersek herhalde durumu daha iyi açıklayacaktır.
Bu kadar gerçekçi bir yarış sim. bulmak zor
Assetto Corsa Competizione içinde her yarış gerçekten heyecan verici ve çok gerçekçi hissettiriyor, AI pistteki her pozisyon için savaşıyor ve çok iyi iş çıkarıyor. Simülasyon deneyimi fazla olmayan biri olarak yarışlarda rakipleri yakalamak için epey bir ter döktük, iyi bir derece için temastan da kaçınmanız gerektiği için iş epey zorlaşıyor. Güneş battıkça ve ışık azaldıkça dayanıklılık yarışları daha da heyecan verici oluyor. Gecenin soğuğu sıcaklıkları düşürüp yol tutuşunu daha önemli bir kriter haline getirdiğinden, pist bilginize güvenmeniz ve dikkatinizi her zaman toplamanız gerekiyor. Süreli değişen fren mesafelerinizi ayarlamanız ve kesinlikle etrafınızdakilerin daha fazla farkında olmalısınız. Etrafı karanlık sardığında geçişler ve savunmalar daha zor ve tehlikeli oluyor.
Bu gerçekçilik seviyesi tüm oyuna hakim. Yağmur, sürüş şeklinizi ciddi şekilde etkiliyor ve dikkatli olmazsanız, geniş aldığınız bir virajda çakıla girdiğinizde bir ralli sürücüsü kadar iyi olmanız gerekiyor. Bizim deneyimlerimizde bu durumun çoğunlukla yarışın sonlanması ile bittiğini de itiraf etmemiz gerek. Gerçekçilik, lastik basınçlarına kadar uzanıyor ve çok düşük olursa, yarış mühendisinizin size virajlarda kaldırımlardan uzak durmanızı tavsiye edeceği anlamına geliyor. Yarışınızın sorunsuz geçmesini istiyorsanız, onu da gerçekten dinlemelisiniz.
Yeni konsol sürümünde PC performansına yaklaşılmış
Assetto Corsa Competizione, konsollarda simülasyon yarışları için altın standardı belirlediğinden, oyunculara aslında GT World Challenge'ın sanal versiyonuna katılma şansı veriyor ve oyuncuların benzersiz gerçekçilik için her biri lazer tarama teknolojisi ile özenle haritalanmış 11 GT3 şampiyona parkurunda rekabet etmesine izin veriyor. Fotogerçekçi hava koşulları, dinamik gece yarışları, motion capture animasyonlar ve çok kanallı ses örnekleme gibi detaylar Kunos Simulazioni'nin özgünlüğe olan bağlılığının adeta bir temsili gibi. Assetto Corsa Competizione yeni nesil konsollar için piyasaya çıktığından, artık her sistemin gelişmiş görsel performansına uygun olarak daha önce görülmemiş rakipsiz bir 4K/60FPS GT3 deneyimi sunuluyor. Elbette 4K 60 fps için bir Xbox Series X ya da PS5 sahibi olmanız gerekli. Bizim de oyunu deneyimlediğimiz Xbox Series S'de ise 60 fps için 1920 ile 2k arasında bir değerde dinamik olarak değişen bir çözünürlük sunuluyor. 60 fps genelde korunuyor ancak özellikle ekranda çok fazla araba, yağmur ve çamur olduğunda 40'lı değerleri gördüğümüzü de söylemek gerek
Çok oyunculu modda eşleşme gerçekten çok dengeli
Oyunda mevcut araç listesine ek olarak, sürücüler yakın zamanda piyasaya sürülen BMW M4 GT3'te de ustalaşarak lisanslı araç sayısını 25'e çıkarabiliyor. Her araçtaki tamamen ayarlanabilir kurulumların yanı sıra 60'tan fazla ek görünüm de bulunuyor. Bu benzersiz kreasyonlar daha sonra Sprint, Endurance ve 24 Hours of Spa yarışı gibi mevcut olan tekli ve çok oyunculu modlarda kullanılabiliyor. Ve evet, Assetto Corsa Competizione'nin sürükleyici solo deneyimi Kariyer, Şampiyona ve Serbest Oyun modları da sunuyor. Tabii ki, rekabetçi sürücüler artan yeni nesil başlangıç pozisyonları sayesinde otuz oyuncuya karşı kendilerini test edebilirken, çok oyunculu deneyim; düzenli zorluklar, gerçek zamanlı çevrimiçi lider tabloları ve adil oyun eşleştirme sistemi sayesinde oldukça dengeli bir şekilde işliyor.
Oyuncuların arkadaşlarıyla yarışmalarına da izin verecek özel çok oyunculu bir mod da var. Assetto Corsa Competizione'nin oyun kumandalarından profesyonel direksiyonlara kadar geniş bir donanım yelpazesini desteklediğini ve deneyime daha da fazla fiziksellik ve gerçekçilik kattığını söyleyebilirim. Ancak incelemenin başlarında da belirttiğim gibi oyuna hakkını verebilmek için bir direksiyon seti neredeyse şart. Gamepad ile oynandığında hassasiyet, hata yapmanızı neredeyse garantiliyor. Gamepad ile çoğu zaman kendinizi kontrolünüz dışında kayan arabayı toparlamaya çalışırken buluyorsunuz. Hele ki saatlerce süren yarışın tam ortasında bunun olmasını istemiyorsanız en iyisi bir direksiyon ile başlamak olacaktır. Elbette gamepad ile oynanmaz diyemem ama bu bir simülasyon ve ideal seçenek direksiyon olacaktır.
Sonuç
İster kariyer modunda oynamayı, ister şampiyonalar, istediğiniz uzunluktaki tekli yarışlar veya çevrimiçi meydan okumalar aracılığıyla deneyiminizi kişiselleştirmeyi tercih edin, ACC'de sizi saatlerce, haftalarca hatta aylarca meşgul edecek fazlasıyla içerik sunuyor. Assetto Corsa Competizione'nin orijinal konsol sürümünde bazı büyük sorunlar vardı. Ancak Xbox Series X"S ve PS5'de piyasaya sürülmesi, PC sürümüyle etkin bir şekilde eşleşerek onu benzer teknik özelliklere getirmiş. Özellikle yeni oyuncular için sunum ve yapı bakımından hala bazı zayıflıkları var, ancak bir kez işin içine girdiğinizde, şu anda satın alabileceğiniz en iyi yarış simülasyon biri. Belki de hardcore yarışçılar düşünülerek tasarlanmış olsa da Assetto Corsa Competizione'yi nasıl oynarsanız oynayın, mükemmel ve ödüllendirici bir GT yarış simülasyonu deneyimi yaşayacağınız garanti.
80 Geliştirici: Kunos Simulazioni
Yayıncı: 505 Games
Tür: Yarış, Simülasyon
Platform: Xbox Series S/X, PS5
Web: www.assettocorsa.it/competizione/
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