Yeni Nesil Assetto Corsa Competizione İncelemesi

Sadece tek bir şampiyonaya odaklanan, bu kadar gerçekçi bir yarış simülasyonu bulmak kolay değil. Üstelik yeni nesil konsollara özel bu sürüm ile konsol oyuncuları da artık performans sorunları olmadan oynayabilecek.