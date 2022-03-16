Dev Pokémon Go İncelemesi: Artık tamamen Türkçe oynayın!

Geçtiğimiz günlerde artık tamamen Türkçe olan Pokémon Go nedir, nasıl oynanır sizler için inceledik. Merak ettiğiniz tüm ipuçları ve daha fazlası, bu devasa incelemede...