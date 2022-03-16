Dev Pokémon Go İncelemesi: Artık tamamen Türkçe oynayın!

90'lı yılların ortasında televizyonlarda gösterilmeye başladığından beri tüm çocukların ekranlara kitlenmesini sağlayan Pokémon, bundan 6 yıl önce telefonlarda da yerini almıştı. 1996 yılında, Nintendo Gameboy ile hayatımıza giren Pokémon, 2016'da tam 20. yılında Pokémon Go adıyla Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlar üzerinden de oynanabilir hale gelmişti. Pokémon Go piyasaya sürüldüğü andan bugüne popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. İlk yıllarında ülkemiz de dahil olmak üzere bir çok ülkede erişime açık olmaması Pokémon severleri durdurmamış ve bir yolunu bulup oynamayı başarmışlardı. Geçtiğimiz günlerde Niantic'in Türkiye'de gerçekleştirdiği lansmanının ardından artık oyun tamamen Türkçe olarak da oynanabilecek. Dolayısıyla biz de oyun ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu dev inceleme içinde sizlere aktarmak istedik. İşte karşınızda Türkçe Dev Pokémon GO rehberi!
Nedir bu Pokémon Go?
Pokémon Go, çocukken pek çoğumuzun sahip olduğu Nintendo Gameboy'lar üzerinde oynadığımız Pokémon oyunlarının, Android ve iOS için geliştirilmiş hali. Pokémon GO'yu farklı kılan, gerçek hayatta fiziksel olarak hareket etmeyi gerekli kılan konum tabanlı olan bir oyun olması. Bu özelliği dışında her Pokémon oyununda olduğu gibi, oyunun temeli; Pokémon yakalama, biriktirme, eğitme ve karşılıklı savaştırmaya dayanıyor. Pokémon Go, Google'ın yan şirketi Niantic ve The Pokémon Company tarafından geliştirilmiş ve 6 Temmuz 2016 tarihinde ücretsiz olarak piyasaya sürülmüştü. Pokémon Go ücretsiz olarak hem iOS hem de Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebiliyor ama isteyen oyuncular için uygulama içi satın alma ile sahip olunabilecek öğeler de mevcut.
Pokemon Go Nasıl Oynanır?
Pokémon Go'yu cihazınıza yükleyip oyuna girdikten sonra oyunu oynayabilmeniz için bir kullanıcı hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bunun için ise 2 farklı seçenek mevcut, isterseniz Gmail hesabınız ile ya da Pokémon Eğitmen Kulübü hesabı açarak oyunu oynayabiliyorsunuz. Neredeyse herkesin hali hazırda bir Gmail hesabı olduğu için sizin de Gmail hesabı üzerinden bir kullanıcı hesabı açmanızı öneririz. Hesabınızı oluşturduktan sonra bir karakter yaratmanız gerekiyor. İsteğe göre kadın ya da erkek karakter yaratabiliyorsunuz, ayrıca zevkinize göre karakterinizin fiziksel özelliklerini değiştirebilmeniz de mümkün.
Oyundaki karakterinizi belirledikten sonra oyuna başlamak için bir başlangıç Pokémon'u seçmeniz gerekiyor. Seçebileceğiniz 3 adet başlangıç Pokémon'u mevcut; Bulbasaur, Squirtle ve Charmander. Çocukluğumuzda en sevdiğimiz Pokémonlar arasına giren bu üçlü görselde gösterildiği gibi oyun içerisinde karşınızda beliriyor ve sizin de bir tanesini yakalamanız gerekiyor. Bu noktada küçük bir ipucu verelim: Eğer oyunun başlangıcında Pikachu'yu yakalamak isterseniz, ilk 3 çıkan Pokémonu yakalamayın. Biraz zaman geçtikten sonra Pikachu karşınıza çıkacaktır :)
Seçtiğiniz Pokémon'u Pokémon'un üzerine Poketopu fırlatarak yakalamanız gerekiyor. Pokémon'u yakalamak için Poketopunu doğru isabet ettirmeniz şart, aksi takdirde tekrar başka bir Poketopu daha atmanız gerekiyor. Pokémonu yakaladıktan sonra ise Pokémon'unuza ait tüm bilgiler Pokémon'un bilgi ekranında görüntülenecektir. Başlangıç Pokémon'unuzu yakaladıktan sonra artık yapmanız gereken şey gezmek. Oyun içerisindeki haritada gezebilmeniz için gerçekten sokağa çıkıp dolaşmanız gerekiyor çünkü yazının başında da bahsettiğimiz gibi oyun sizin konumunuzu ve fiziksel çevrenizi gerçek zamanlı olarak baz alıyor.
Dışarda gezerek pek çok Pokémon'la karşılaşabilirsiniz. Pokémon'ları yakalamak için önce ekranınızda beliren Pokémon'a dokunmanız gerekiyor. Ardından kamera ekranınız açılıyor ve sahip olduğunuz Poketoplarından bir tanesini o Pokémon'a fırlatmanız gerekiyor eğer Poketopunu doğru isabet ettirirseniz Pokémon'u yakalamış oluyorsunuz. Ayrıca oyun içerisinde size yakın olan Pokémon'lar, ekranın sağ alt köşesinde beliriyor bu sayede çok fazla uzağa gitmeden yakın çevrenizde Pokémon arayabiliyorsunuz.
Hangi Pokemon Türü Nerede Bulunur?
Her Pokémon oyununda olduğu gibi, Pokémon Go'da da belli Pokémon'lar sadece belli yerlerde karşınıza çıkabiliyor. Pokémon'ların tiplerine göre bulundukları noktalar da değişiyor. Oyunda Böcek, Ejderha, Elektrik, Peri, Dövüş, Ateş, Hayalet, Bitki, Buz, Yer, Normal, Uçan, Zehir, Psişik, Kaya, Su, Çelik ve Karanlık olmak üzere 18 farklı Pokémon tipi var.
Bazı Pokémon'ların 2 farklı tipi olabiliyor ve her tipin yoğunlukta olduğu bölgeler var. Oyunda Pokémon'lar Spor Salonlarında savaştırılabiliyor ve her bir tipin diğerine karşı üstün ya da zayıf yanları bulunuyor. Bu sebeple oyunda başarılı olmak için her tipte Pokémon'a sahip olmak en iyisi.
Böcek Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Böcek tipi Pokémonları bulmanın en kolay yolu doğal ve yeşillik alanlara gitmektir. Ormanlık alanlar, parklar ve bahçeler böcek tipi Pokémon yakalamak için gayet uygundur. Pokémon Go içerisinde 12 adet böcek tipi Pokémon mevcut. Bunlar; Caterpie, Pinsir, Butterfree, Venonat, Venomoth, Scyther Weedle, Kakuna, Beedrill, Paras, Parasect, ve Metapod. Bu Pokémonları gezerek bulabileceğiniz gibi bazılarına da sadece geliştirme yolu ile sahip olunabiliyor.
Ateş Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Ateş tipi Pokémonlar, sıcak ve kuru yerlerde sıklıkla karşınıza çıkabilmektedir. Şehir içerisinde yeşillik ve suyun olmadığı her alanda bir ateş Pokémonuna rastlayabilirsiniz. Uzmanlar, ateş Pokémonlarının en çok bulunduğu yerlerin volkanik araziler olduğunu söyleseler de siz en iyisi yanardağlardan uzak durun ve ateş Pokémonlarınızı şehrin sudan uzak yerlerinde arayın. Oyun içerisinde 12 adet ateş tipi Pokémon mevcut. Bunlar; Charizard, Charmeleon, Charmander, Arcanine, Magmar, Rapidash, Flareon, Ninetales, Vulpix, Growlithe, Ponyta ve Moltres. Bu listedeki bazı Pokémonları dışarıda yakalayabildiğiniz gibi bazılarına da sadece geliştirme yolu ile sahip olabiliyorsunuz. Örneğin, Charizard sahibi olabilmeniz için Charmender'ınızı geliştirmeniz gerekiyor.
Su Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Tahmin edebileceğiniz gibi su tipi Pokémonları bulabilmeniz için suyun olduğu yerlere gitmeniz gerekiyor. Plajlar, havuzlar ve hatta parklardaki süs havuz ve fıskiyelerin yakınında bir su Pokémonuna rastlamanız hiç zor olmayacaktır. Ormanlık bir alanda iseniz nehir ve göl çevresinde de pek çok su Pokémonu bulabilirsiniz. Pokémon Go'da 32 adet su tipi Pokémon mevcut, bunlar; Squirtle, Wartortle, Golduck, Poliwhirl, Blastoise, Psyduck, Poliwag, Poliwrath, Shellder, Kingler, Horsea, Krabby, Omastar, Goldeen, Seadra, Kabuto, Kabutops, Omanyte, Tentacruel, Tentacool, Seel, SlowPoke, Dewgong, Slowbro, Cloyster, Staryu, Seaking, Magikarp, Starmie, Gyarados, Vaporeon ve Lapras. Bu su Pokémonlarının da bazılarına sadece geliştirme yolu ile sahip olabiliyorsunuz. Örneğin Blastoise sahibi olmak için Squirtle'ınızı once Wartortle'a ardından Blastoise'e geliştirmeniz gerekiyor.
Bitki Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Bitki Tipi Pokémonlara her türlü yeşil alanda rastlamak mümkündür. Böcek tipi Pokémonlarla aynı alanlarda bulunan bitki tipi Pokémonları; ormanlarda, parklarda, bahçelerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Oyunda 14 adet bitki tipi Pokémon mevcut, bunlar; Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Exeggcute, Exeggutor, Tangela, Gloom, Vileplume, Bellsprout, Weepinbell, Victreebell, Paras ve Parasect. Yine bu listedeki bitki Pokémonlarının bazılarına sadece geliştirme yolu ile sahip olabiliyorsunuz.
Normal Tip Pokémonlar Nerede Bulunur: Normal tip Pokémonlar bulması en kolay Pokémonlardır. Adımınızı attığınız her yerde karşınıza çıkabilirler. Oyun içerisinde 22 adet normal tip Pokémon mevcut, bunlar; Pidgey, Rattata, Pidgeotto, Pidgeot, Raticate, Fearow, Speraow, Lickitung, Kangashkan, Ditto, Eevee, Tauros, Porygon, Wigglypuff, Jigglypuff, Persion, Meowth, Doduo, Farfetch'd, Dodrio, Chansey ve Snorlax. Yine bu Pokémonların da bazıları sadece geliştirme yolu ile elde edilebiliyor.
Kaya Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Kaya tipi Pokémonlar genel olarak binaların çevresinde bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşıyorsanız sokağa çıktığınızda bir kaya Pokémonuna rastlamanız zor olmayacaktır. Otoparklar ve otoyollar da kaya tipi Pokémonlarının sıklıkla görüldüğü yerler arasında. Pokémon Go'da 11 tane kaya Pokémonu bulunuyor, bunlar; Omanyte, Omastar, Kabuto, Kabutops, Geodude, Graveler, Golem, Onix, Rhyhorn, Rhydon, ve Aerodactyl. Digger tip Pokémonlarda olduğu gibi kaya tipi Pokémonların bazılarına sadece geliştirme yolu ile sahip olunabiliyor.
Yer Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Yer tipi Pokémonlar, şehir merkezinde yaşayan insanlar için bulması güç olan Pokémonlar arasında. Genel olarak toprağın ve çamurun bol olduğu yerlerde görünen yer tipi Pokémonlarını taşralarda, köylerde ve çiftlik gibi yerlerde bulmak mümkün. Oyunda 14 adet yer tipi Pokémon bulunmakta, bunlar; Sandshrew, Sandslash, Onyx, Cubone, Marowak, Rhyhorn, Rhydon, Diglett, Dugtrio, Geodude, Graveler, Golem, Nidoqueen ve Nidoking. Her Pokémon tipinde olduğu gibi yer tipi Pokémonların bazılarına sadece geliştirme yolu ile sahip olabiliyorsunuz.
Zehir Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Zehir tipi Pokémonlar genellikle ıslak, nemli ve endüstriyel alanlarda bulunabiliyor. Adım başı karşınıza çıkmasalar da sağlam bir turun ardından bir tanesine rastlamanız çok zor olmayacaktır. Pokémon Go'da 33 adet zehir tipi Pokémon var, bunlar; Bellsprout, Weepinbel, Victreebel, Ekans, Arbok, Nidoran (dişi), Nidoran (erkek), Nidorina, Nidoqueen, Nidorino, Nidoking, Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Weedle, Kakuna, Beedrill, Venonat, Venomoth, Zubat, Golbat, Grimer, Muk, Koffing, Weezing, Tentacool, Tentacruel, Gastly, Haunter ve Gengar. Hatırlatmakta fayda var, Pokémon türlerinden bahsederken bazı Pokémonların 2 tipe sahip olduğunu söylemiştik bu sebeple bu listede diğer tiplere ait Pokémonlar görürseniz şaşırmayın. Zehir tipi Pokémonların da bir kısmına sadece geliştirme yolu ile sahip olunabiliyor.
Hayalet Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Hayalet tipi Pokémonları, camilerde ve mezarlıklarda bulmak mümkün, geceleri ise parklarda da karşınıza çıkabiliyorlar. Şu an için oyunda sadece 3 adet hayalet tipi Pokémon mevcut; Gastly, Haunter ve Gengar. Eğer bir Gastly yakalarsanız, geliştirme yolu ile Haunter ve Gengar'a sahip olabilirsiniz.
Psişik Tip Pokémonlar Nerede Bulunur: Psişik tip Pokémonların nerede karşınıza çıkacağı kesin değil. Gece vakti parklarda görülebiliyorlar aynı zamanda büyük binalar ve hastane çevrelerinde de bir psişik Pokémon'a rastlayabilirsiniz. Pokémon Go'da 14 adet psişik Pokémon bulunuyor, bunlar; Drowzee, Hypno, Exeggcute, Exeggutor, SlowPoke, Slowbrow Jynx, Mr. Mime, Abra, Kadabra, Alakazam, Mewtwo ve Mew. Bu listedeki bazı Pokémonlara yine sadece geliştirme yolu ile sahip olunabiliyor fakat Mew ve Mewtwo oyundaki en güçlü 2 Pokémon oldukları için bulunması çok zor olan ve nerede karşınıza çıkacağı hiç belli olmayan Pokémonlar olduğunu belirtmekte fayda var.
Dövüş Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Dövüş tipi Pokémonları spor ile alakalı her yerde bulabilirsiniz. Spor salonlarında, stadyum çevrelerinde, ufak basket sahaları ve halı saha civarlarında bir dövüş Pokémonuna rastlayabilmek oldukça mümkün. Oyunda 8 adet dövüş tipi Pokémon bulunmakta, bunlar; Mankey, Primeape, Machop, Machoke, Machamp, Hitmonlee, Hitmonchan ve Poliwrath (Su/Dövüş). Yine bu tip Pokémonların da bazılarını geliştirme yolu ile elde edebiliyorsunuz.
Ejderha Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Pokémon Go'da çok az ejderha tipi Pokémon olduğu için bu Pokémonlar şehirlerin ünlü yapıları ve anıtları etrafında bulunabiliyorlar. Oyunda 3 adet ejderha tipi Pokémon var, bunlar; Dratini, Dragonair ve Dragonite. Eğer bir Dratini yakalamayı başarırsanız, geliştirme yolu ile Dragonair ve Dragonite sahibi olabilirsiniz.
Peri Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Peri tipi Pokémonlar da ejder tipi Pokémonlar gibi şehirlerin bilindik alanlarında bulunabiliyorlar. Ayrıca cami ve mezarlık çevrelerinde de bir peri Pokémonuna rastlamak mümkün. Oyunda sadece 5 adet peri tipi Pokémon mevcut, bunlar; Jigglypuff, Wigglytuff, Clefairy, Clefable ve Mr. Mime.
Uçan Tip Pokémonlar Nerede Bulunur: Oyun içerisindeki tüm uçan tip Pokémonların ikinci bir tipi mevcuttur. Uçan tip yan bir tiptir diyebiliriz. Durum böyle olunca oyunda diğer tiplere sahip ve aynı zamanda uçan tipi olan pek çok Pokémon mevcut. Uçan tip Pokémonları, çiftliklerde, parklarda, bahçelerde kısacası açık alanlarda bulabilirsiniz. Oyunda uçan tip olan 33 Pokémon bulunmakta, bunlar; Charizard, Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Spearow, Fearow, Farfetch'd, Doduo, Dodrio, Butterfree, Zubat, Golbat, Scyther, Aerodactyl, Gyarados, Dragonite, Articuno, Zapdos ve Moltres. Bu Pokémonlardan bazıları geliştirme yolu ile çok daha kolay elde edilebilir, öte yandan Articuno, Zaptos ve Moltres oyundaki nadir Pokémonlardan bu sebeple bu 3 Pokémon'a nerede ne zaman rastlayacağınız belirsiz.
Elektrik Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Elektrik tipi Pokémonlar sadece endüstriyel alanlarda bulunabiliyor, yani bir sanayi sitesine gidecek olursanız bir sürü elektrik Pokémonu yakalayabilirsiniz. Oyunda 9 adet elektrik Pokémonu mevcut, bunlar; Magnemite, Magneton, Voltorb, Electrode, Electabuzz, Jolteon, Pikachu, Raichu, Zapdos. Zaptos uçan Pokémonlarda bahsettiğimiz, nadir 3 Pokémondan bir tanesi o sebeple nerede bulabileceğinizi, siz bulana kadar belirsiz.
Çelik Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Çelik tipi Pokémonlar, çeliğin çok olduğu yerlerde karşınıza çıkabiliyor. Büyük plazalar ve tren istasyonları çelik Pokémon yakalamak için uygun yerler. Kendi güvenliğiniz için tren istasyonlarında Pokémon ararken dikkatli olmanızı öneriyoruz. Oyunda şu an sadece 2 adet çelik tipi Pokémon mevcut, onlar da Magnemite ve Magneton. Eğer bir Magnemite yakalarsanız onu geliştirerek Magneton'a dönüştürebilirsiniz.
Buz Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Buz tipi Pokémonları bulmak için gitmeniz gereken yerler tabi ki de karlı ve buzlu alanlar. Mevsim şartlarından ötürü kar ve buz olan yerler bulamıyorsanız, nehir ve göl kenarlarında da buz tipi Pokémonlara rastlamak mümkün. Oyunda 5 adet buz tipi Pokémon bulunuyor, bunlar; Lapras, Jynx, Dewgong, Cloyster ve Articuno. Articuno nadir bulunan 3 kuş arasında bu sebeple onu nerede bulacağınız size kalmış.
Karanlık Tipi Pokémonlar Nerede Bulunur: Oyun içerisinde henüz karanlık tipi Pokémon yok, ama ilerleyen günlerde görülebileceği söyleniyor. Karanlık Pokémonların bulunduğu alanlarda büyük ihtimal şehrin karanlık bölgeleri, tüneller, alt geçitler vb olacaktır. Güvenliğiniz açısından karanlık Pokémon ararken dikkatli olmanızı öneririz.
Artık hangi tür Pokémonun nerelerde bulunduğunu öğrendiğinize göre size etrafı gezip dolaşmak kalıyor. Oyunda başlangıç için toplayabileceğiniz en fazla Pokémon sayısı 250, en fazla yumurta sayısı ise 9. Fakat Coin kullanarak bu kapasiteyi arttırabilirsiniz. Oyuncular isterlerse gerçek para karşılığı Coin satın alabiliyorlar.
Pokémon Nasıl Yakalanır?
Pokémonların nasıl yakalanacağı konusunu yazının başında anlatmıştık fakat tekrar özetlemek gerekirse haritadaki yönlendirmeler doğrultusunda karşınıza çıkan Pokémon'a dokunarak kamera ekranını açıyorsunuz. Açılan kamera ekranında ilgili Pokémon beliriyor ve parmağınızla Poketopu ekranda ileri doğru hızla sürükleyip bırakarak o Pokémona isabet ettirip yakalıyorsunuz ve unutmayın eğer Poketopunu Pokémonun kafasına isabet ettiremezseniz yeni bir top atmanız gerekiyor. Bazen de yakalasanız bile Pokémon toptan kurtulabiliyor. Bu durumda da yine yeni bir Poketopu kullanmanız gerekiyor. Ayrıca yakınızda Pokémon var ise sağ alttaki Yakında seçeneğine girerek yakınızdaki Pokémonları liste halinde görebilirsiniz.
Pokedex Nedir?
Pokémon'un çizgi filmlerinden de aşina olduğumuz Pokedex, gördüğünüz ve yakaladığınız Pokémonların kaydını tutan dijital bir asistan. Pokémonlar hakkında edinmek istediğiniz bilgileri Pokedex içerisinde bulabilirsiniz. Pokedex'e girmek için ekranın altındaki poketopu'na tıklayıp Pokedex'i seçebilirsin. Pokedex içerisinde, yakaladığınız Pokémonların görsellerini görebilirsiniz, görüp de yakalayamadıklarınız silüet halinde gözükür ve hiç karşılaşmadığınız Pokémonların da numarası gözükür.
Pokedurak Nedir?
Pokémon Go'da sadece Pokémonlar bulunmuyor. Haritanın belli alanlarında Pokedurak denilen ve oyun içinde gereken eşyaları alabileceğiniz yerler mevcut. Pokeduraklar genelde şehirlerin bilindik ve merkezi alanlarında bulunuyorlar ve haritada ayrı bir sembol ile belirtilmiş oluyorlar. Bir Pokedurak'tan alabileceğiniz şeylerin başında Poketopları geliyor. Oyunda şu an için 3 tip Poketopu mevcut; Pokeball, Great Top (12. Seviyeye gelindiğinde alınabiliyor) ve Ultra Top (20. Seviyeye gelindiğinde alınabiliyor). Poketopları oyunda hayati bir önem taşıyor, Poketopları olmadan Pokémonları yakalayamıyorsunuz ve oyun boyunca sürekli harcanan eşyalar arasında.
Pokedurak'larda bulabileceğiniz bir diğer önemli eşya da Tütsü. Tütsü sayesinde etrafınızda bulunan ama göremediğiniz gizli Pokémonları kendinize çekmeniz mümkün oluyor. Kullanıldığı andan itibaren 30 dakika boyunca aktif kalan Tütsü ile Pokémon bulma şansınız bir hayli artıyor. Pokedurak'tan alabileceğiniz bir diğer mucizevi eşya, Kuluçka Makinesi. Oyunda gezindiğiniz süre boyunca karşınıza sadece Pokémon değil yumurtalar da çıkıyor bu yumurtaların içinden de tabi ki Pokémon çıkıyor. Fakat bu yumurtalar tek başlarına bir şey ifade etmiyorlar ve yumurtalar açılması için kuluçkaya ihtiyaç duyuyorlar, bu kuluçka vazifesini de Kuluçka Makineleri görüyor. Oyunun başında size bir adet Kuluçka Makinesi veriliyor ama bu alet çabuk bozulabiliyor bu sebeple bir Pokedurak'tan gidip PokePara karşılığı başka bir tane alabiliyorsunuz.
Pokedurak'lardan alabileceğiniz bir diğer faydalı eşya ise Yem Modülü. Yem Modüller Pokestop'lar etrafında kullanılabiliyor ve kullanıldığı andan itibaren 30 dakika boyunca Pokedurak etrafında Pokémon belirmesini sağlıyor. Sizin kullanmış olduğunuz Yem Modülün etkisinden etraftaki diğer oyuncular da faydalanabiliyor. Özellikle büyük park ve çok sayıda Pokedurak olan yerlerde sıkça Yem görebilirsiniz. Maçka parkı, Abbasağa parkı, Moda sahil, Beşiktaş sahil gibi yerlerde günün her saati Yem bulunan Pokeduraklar ile karşılaşabilirsiniz.
Pokedurakta bulabileceğiniz bir diğer kullanışlı eşya ise Razz Meyvesi, dışarda gezerken bir Pokémon'a denk geldiğinizde önce o Pokémon'a Razz Meyvesi verirseniz, Poketopu attığınızda o Pokémonu yakalamanız daha kolay oluyor, bu sebeple yanınızda birkaç tane Razz Meyvesi olması sizin için faydalı olacaktır. Pokémonları savaştırmak, Pokémon Go'daki temel aktivitelerden bir tanesi. Savaştırdığınız Pokémonlar da haliyle zarar görüyor ya da savaşamayacak duruma geliyor. Bu gibi durumlar için Pokeduraklar'da 2 adet eşya mevcut, İksir ve Canlandır; İksir, Spor salonundaki savaşların ardından canı azalan Pokémonunuzun canını geri doldurmak için kullanılan bir eşya. Şu an için 3 farklı iksir çeşidi mevcut; iksir (20 HP), Süper iksir(50 HP), Maks. iksir(200 HP). Canlandır ise savaş sonucu tüm canını kaybeden Pokémonları tekrar canlandırmak için kullanılan bir eşya. Eğer bir spor salonunda savaşıyorsanız yanınızdan iksir ve canlandır eksik etmeyin.
Pokémonlar Nasıl Geliştirilir?
Pokémonlarınızı yakaladıktan sonra yapmanız gereken şey onları güçlendirmek ve evrimleştirmek. Pokémonlarınızı geliştirmek için ise Şeker ve Yıldız Tozu denen birimler mevcut. Şeker biriktirmenin en iyi yolu yine Pokémon yakalamaktır, aynı Pokémondan birkaç taneye sahipseniz bu Pokémonları Profesör Willow'a götürüp karşılığında şeker alabilirsiniz. Yeteri kadar şeker sahibi olduğunuz zaman Pokémonlarınıza seviye atlatmak ya da evrimleştirmek için kullanabilirsiniz. Pokémonlarınızı geliştirmeye yarayan bir diğer birim ise Yıldız Tozu. Yıldız Tozu, şekerlerden farklı olarak, hangi Pokémondan elde ederseniz edin o Yıldız Tozu başka bir Pokemunu geliştirmek için kullanabilirsiniz. Yıldız Tozu elde etmenin yolu şeker elde etmenin yolu ile aynı; Pokémon yakalayarak, yumurtalardan Pokémon çıkartarak ve profesöre Pokémon gönderme karşılığında Yıldız Tozu alabilirsiniz.
Pokémonlar belli bir seviyeye ulaştığında yine Yıldız Tozu ve şeker kullanılarak geliştirilebilir bu işleme evrimleştirme denir. Bazı Pokémonlar 2 kere evrimleşebilirken bazı Pokémonların evrimleşmiş hali mevcut değil. Pokémon eğer evrimleşebiliyorsa Pokémonun bilgilerine girdiğinizde Güçlendir seçeneği altında karşınıza çıkıyor. Pokémonlarınızı en güçlü hale getirmek için evrimleştirmeniz gerektiğini unutmayın.
Spor salonu Nedir ve Takımlara Nasıl Dahil Olunur?
Pokémon Go'da Pokémon toplamak ve geliştirmek keyifli olsa da oyunun esas heyecanını Pokémon Spor salonu adındaki salonlarda yaşıyorsunuz. Oyunda 5. seviyeye geldikten sonra girebildiğiniz bu salonlarda Pokémonlarınızı diğer oyuncuların Pokémonları ile savaştırabiliyorsunuz. Pokémon Spor Salonları, Pokeduraklar gibi haritada farklı bir icon ile belirtilmiş bulunuyorlar. Yalnız, bir Spor Salonunda mücadeleye girmeden önce oyunda bulunan 3 takımdan birini seçmeniz ve bu takıma dahil olmanız gerekiyor. Bu takımların isimleri; İçgüdü, Mistik ve Cesaret. Bu takımlar Pokémon türlerinde bahsettiğimiz 3 nadir elektrik, buz ve ateş kuşları ile temsil edilmekte.
Bundan sonra yapacağınız tüm mücadelelerde seçtiğiniz takımı temsil ederek ilerliyorsunuz. Eğer gittiğiniz salon boş ise kendinizi salon lideri yapabiliyorsunuz, fakat gittiğiniz salon başka bir takımda bulunan birine ait ise o salonun lideri ile mücadele etmeniz gerekiyor. Salon liderini yenerseniz o salon sizin oluyor. Kendi takımınıza ait bir Pokémon Spor Salonuna giderseniz de Pokémonlarınızı güçlendirmek için eğitebiliyorsunuz. Takımınıza ait Spor Salonları, diğer takımların ele geçirmemesi için savunmanız gerekiyor, bunun için de takımınıza ait Spor Salonunda diğer takım arkadaşlarınızın Pokémonlarını yenmeniz gerekmekte. Eğer bütün takım arkadaşlarınızı yenerseniz takımınızın Spor Salonu level atlıyor ve savunması artıyor.
Spor Salonu Nasıl Ele Geçirilir?
Eğer başka takıma ait bir Spor Salonu ele geçirmek istiyorsanız, siz veya takım arkadaşlarınızın o Spor Salonuna saldırması gerekiyor. Ele geçirme işleminin başarılı olması için takım olarak saldırmanız daha faydalı olacaktır. Bir Spor Salonu ele geçirmek istiyorsanız Pokémonları savaştırma konusunda da iyi olmanız gerekli. Savaş ekranı açıldıktan sonra yapabileceğiniz 3 temel hareket var; kaçınma, normal saldırı ve özel yetenek.
Kaçınmak için, karşı taraf saldırı yaptığında ekranda elinizi sağa ya da sola kaydırmanız gerekiyor, bunu yaprak saldırıdan kaçınabilirsiniz ve Pokémonunuz HP kaybetmez. Normal Saldırı yapmak için ekrana hızlı dokunmanız yeterlidir. Özel Yetenek kullanmak için Pokémonunuzun HP'sini gösteren barın altındaki diğer barın dolması gerekiyor. Bar dolduğu zaman Pokémonunuzun üstüne elinizi basılı tutarak özel yeteneğini kullanabilirsiniz. Pokémonları savaştırırken, Pokémon tiplerinin birbirlerine olan üstünlüklerini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Karşı takımın Spor Salonuna saldırmadan önce o Spor Salonundaki Pokémonları inceleyin ve sahip olduğunuz Pokémonlar arasından o Pokémonlara üstün gelebilecek tipleri seçin ve savaştırmak için sıralayın. Aşağıdaki görselde hangi tip Pokémonun, hangi tip Pokémonlara ne kadar hasar verebildiği ve hangi tip Pokémonlardan ne kadar hasar aldığını görebilirsiniz.
Spor Salonu Nasıl Savunulur?
Pokémon Go'da Spor Salonlarını ele geçirmeniz yetmiyor, sahip olduğunuz ve ele geçirdiğiniz Spor Salonlarını savunamazsanız onları kısa sürede kaybedebiliyorsunuz. Sahip olduğunuz Spor Salonlarının savunmasını güçlendirmek için, konunun başında bahsettiğimiz gibi içerisinde antrenman yaparak Spor Salonunuza prestij kazandırmanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için önce kendi takımınıza ait bir Spor Salonu bulun.
Buraya tıkladığınız zaman, ekranın sol alt köşesinde bir "+" işareti göreceksiniz, o işaret aktif ise Spor Salonuna girebilirsiniz anlamına geliyor. Eğer işaret aktif değil ise sağ alt köşede bulunan antreman seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Antremana başlamadan önce, o Spor Salonunda bulunan Pokémonları incelemeyi ve hangi tür Pokémonların bulunduğuna bakmayı unutmayın, aksi takdirde sizin Pokémonunuzdan daha az SP'ye sahip bir Pokémon, sizin Pokémonunuzu kolaylıkla yenebilir.
Antreman sonucunda başarı elde ederseniz kendi karakteriniz deneyim kazanır, aynı zamanda takımınızın Spor Salonuna seviye atlaması için prestij kazandırmış olursunuz. Takımınızın Spor Salonları seviye atladıktan sonra, siz de aktif olan salonlara katılabileceksiniz. Spor Salonuna katılırken en güçlü Pokémonunuzu koymak yerine o Spor Salonunun savunmasında eksik olan Pokémon tipine göre bir Pokémon yerleştirmeniz daha verimli olacaktır.
Pokémon Go'da Madalya Nasıl Kazanılır?
Pokémon Go'da elde edebileceğiniz bazı başarımlar var, bu başarımlara da Madalya deniyor. Her bir başarım için yapmanız gereken şeyler mevcut. Genel madalyalar kazanabildiğiniz gibi başarımın seviyesine göre bronz, gümüş ve altın madalyalar da kazanabiliyorsunuz.
Genel Madalyalar
Koşucu: Yürüme mesafesi kat ederek - 10km, 100km, ...
Kanto: Pokedex'e Pokémon kayıt ederek - 5, 50, 100
Koleksiyoncu: Pokémon yakalayarak - 300, 500, 2000
Bilim İnsanı: Pokémon evolve ederek - 3, 20, 200
Yumurta Üreticisi: Yumurtadan Pokémon çıkartarak - 10,100, ...
Gezgin: Pokedurak ziyaret ederek - 100, 1000, 2000
Maç Kızı: Gym'de savaş kazanarak - 10, 100, ...
Yıldız Eğitmen: Takımınıza ait Spor Salonlarında antreman yaparak - 10, 100, 1000
Pikachu Fan: Pikachu yakalayarak - 3,50, ...
En iyi Dost: 1 en iyi dosta sahip olarak
Pilot: Pokémon takaslarında 1000km mesafeye ulaşarak
Centilmen: 10 Pokémon takas ederek
İdol: 1 eğitmen ile en iyi arkadaş olarak
Pokémon muhafızı: 10 Alan araştırması görevi tamamlayarak
Tip Madalyalar (Bronz, Gümüş, Altın)
Aşağıdaki başarımların her birini 10 kere gerçekleştirdiğinizde Bronz, 50 kere gerçekleştirdiğinizde Gümüş, 200 kere gerçekleştirdiğinizde Altın Madalya kazanırsınız.
Okul çocuğu: Normal tip Pokémon yakalayın
Kara Kuşak: Dövüş tipi Pokémon yakalayın
Kuşçu: Uçan tipi Pokémon yakalayın
Punk Kız: Zehir tipi Pokémon yakalayın
Kaşif: Toprak tipi Pokémon yakalayın
Dağcı: Kaya tipi Pokémon yakalayın
Böcek Avcısı: Böcek tipi Pokémon yakalayın
Tutuşturucu: Ateş tipi Pokémon yakalayın
Bahçıvan: Çimen tipi Pokémon yakalayın
Rockçı: Elektrik tipi Pokémon yakalayın
Peri Masalı Kızı: Peri tipi Pokémon yakalayın
Yüzücü: Su tipi Pokémon yakalayın
Pokémon Go'da Mağaza Ne İşe Yarar?
Bilindiği üzere Pokémon Go uygulama içi satın alımlar sunuyor. Bu satın alımların gerçekleştiği yer de Mağaza. Mağaza'dan Pokepara satın alabiliyorsunuz, bu Pokepara'larla da Pokedurak'lardan alışveriş yapabiliyorsunuz. Mağaza'daki Pokepara fiyatları şu şekilde:
100 Pokepara 2,69TL
550 Pokepara 34,99TL
1,200 Pokepara 69,99TL
2,500 Pokepara 134.99TL
5,200 Pokepara 369.99TL
14,500 Pokepara 999.99TL
Pokémon Go'da İşinize Yarayacak İpuçları
-Yumurtalardan Pokémon çıkarmak için de yürüyerek mesafe kat etmeniz gerekiyor, bunu kolaylaştırmak için arabaya binerseniz, oyun bunu farkediyor ve mesafeyi saymıyor ancak bisiklet kullandığınızda çok hızlanmazsanız yine yürümüş gibi etrafınızda Pokémonlar belirecektir. Yumurtaları kırmanız için gereken mesafe, içerisinden çıkabilecek Pokémonun ne olabileceğini de etkiliyor. 2 km, 5 km ve 10 km'de kırılan 3 tip yumurta mevcut. Aşağıdaki tabloda, mesafelere göre çıkan Pokémonları görebilirsiniz.
- Eğer 100 SP'lik bir Pokémon'a sahipseniz, o Pokémon'a güçlendirme yapmayın. Onun yerine gelişmesi daha iyi olabilecek ve SP'si 400 ve üzerinde olan Pokémonlarınızı güçlendirin. Pokémonları evrimleştirirken Şanslı Yumurta kullanarak 2 kat sayıda XP kazanabilirsiniz, böylece her evrimleştirmede çok daha fazla puan gelecektir. Bu durum aynı zamanda çok daha hızlı seviye atlamanızı kolaylaştırır.
- Pokémon yakalamaya çalışırken kameranızı sürekli açık tutarsanız telefonunuzun şarjı çok hızlı tükenebilir. Bu sebeple Pokémon yakalama ekranı açıldığı zaman sağ üst köşede bulunan "AR" özelliğini kapatmanız, şarjınızdan daha az harcamanıza sebep olacaktır. Aynı zamanda insanları da rahatsız etmemiş olursunuz.
- Pokémon Go, konumunuzu belirlemek için Google Haritalar kullanıyor. Bulunduğunuz bölgenin çevrim dışı haritasını indirirseniz, telefonunuz hem daha az veri harcar hem de şarjı daha fazla dayanır. Şarjınızın durumu çok önemli, nadir görülen bir Pokémon karşınıza çıktığında onu şarjınız bittiği için kaçırmak istemezsiniz. Eğer uzun süreli oynamak ve daha fazla mesafe kat etmek istiyorsanız yanınızda mutlaka Powerbank bulundurun. Böylece Powerbank'inizin gücüne göre oyun süreniz uzayacaktır.
- Savaş sonucu el koyduğunuz bir spor salonuna tekrar giderek kendi Pokémonlarınız ile antreman yapabilirsiniz. Bunu yaparak hem karakterinize EXP hem de spor salonuna prestij kazandırabilirsiniz. Genel olarak kalabalık yerlerdeki spor salonlarını ele geçirdiğinizde bu çok uzun süre sizde kalmayacaktır, mümkünse nüfusu az yerlerdekileri almaya çalışın, böylece sizden geri almaları mümkün olmayacaktır ve ekstra XP kazabilirsiniz.
- Şanslı yumurtaları, Yem Modülü açılan yerlerde kullan kullanmaya özen gösterin. Bunu yaptığınızda, hem yeni Pokémon hem de sizde olan Pokémonlardan yakaladığınızda normalde kazandığınızın 2 katı EXP kazanabilirsiniz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çok sayıda Pokedurak olan yerlerde genelde insanlar Yem atıyor, bu da o bölgede çok sayıda Pokémon çıkmasını kolaylaştırıyor.
- Yazının başında bahsettiğimiz gibi, oyun size 3 adet başlangıç Pokémonu arasından seçim yapmanızı istiyor. Fakat siz bu 3 Pokémon içerisinde seçim yapmak zorunda değilsiniz. Karşınıza çıkan Charmender, Squirtle ve Bulbasaur'u görmezden gelip yürümeye devam ettiğinizde karşınıza başka bir 3'lü Pokémon daha çıkacağını göreceksiniz. Eğer sabırlı olup yürümeye devam ederseniz karşınıza içersinde Pikachu'nun olduğu bir üçlü çıkacağını göreceksiniz. Bu üçlü içerisinde Pikachu'yu seçip yakalayarak oyuna Pikachu ile başlayabilirsiniz. Pikachu nadir olarak çıkıyor, oyunu sevdiren Pokémonlardan biri olduğu için oyunun başında onu yakalamanız iyi olacaktır.
- Ratata, Zubat, Pidgey gibi çok fazla karşılaşılan basit Pokémonları transfer ederek şeker toplayabilir ve evrimleştirerek EXP kazanabilirisiniz. Şekerler evrimleştirme için mutlaka gerekli, Poketopunuz olduğu müddetçe tüm Pokémonları toplamanızı öneririz. Böylece hem XP kazanırsınız hem de evrimleştirmek için müthiş bir şeker birikiminiz olur.
- Eevee'yi evrimleştirdiğinizde rastgele olarak, Vaporeon, Jolteon ya da Flareon'a evrilir. Yakaladığınız Eevee'nin adını Rainer (Vaporeon), Sparky ( Jolteon ) ya da Pyro (Flareon) olarak değiştirseniz hangisine evrilebileceğini belirleyebilirsiniz.
- Saldıracağınız spor salonuna saldırmadan önce içerisindeki Pokémon türlerini inceleyip stratejinizi ona göre belirlerseniz saldırınızın başarı ile sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz.
- Pokémon aradığınız bölgenin hava durumu ve o anki saat karşınıza çıkacak Pokémon türlerini değiştirebilir. Sabah ve akşam saatlerinde farklı Pokémonlar görülüyor.
- Size ait olan spor slonlarından gelen ödülleri 21 saatte bir toplayabilirsiniz.
- Pokedurak'lar her 5 dakikada bir yenilenir. Çok fazla topa ihtiyacınız varsa, Pokedurak'ın yoğun olduğu bir yerde yarım saat geçirerek çok sayıda Poketopu toplayabilirsiniz. Gittiğiniz her Pokedurak size 50 XP kazandırır. Bu nedenle çok fazla Pokedurak gezmeye çalışın.
- Pokémon yakalamak için yaptığınız Poketopu atışları, atış stilinize göre daha fazla XP kazandırır. Tek atışta Pokémon yakalamak için Pokémonu yakalarken parmağınızı sürekli yukarı doğru kaydırarak Poketopunu fırlatmanız gerekiyor.
Sonuç
Pokémon Go çılgınlığı oyunun tamamen Türkçe haline gelmesi ile ülkemizde de artarak devam edecek gibi görünüyor. Hemen yükleyip bu eğlenceye katılmanızı öneririz. Bu şekilde çocuklarınız da gömüldükleri koltuklardan kalkacak ve hem oynayıp eğlenecek hem de artık hareket etmiş olacaklar. Biz Pokémon Go'nun Türkçe halini de çok beğendik. Peki siz nasıl buldunuz? Deneyimlerinizi bizimle paylaşmaya ne dersiniz? Yorumlarda bekliyoruz.
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