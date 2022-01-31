Rainbow Six Extraction İncelemesi: Outbreak Devam Ediyor!

Rainbow Six, serinin fanatiklerinin alışık olmadığı bir türe evriliyor. Outbreak kaldığı yerden devam ediyor. Oyun artık taktiksel oynanış stiline sahip bir Left4Dead gibi duruyor.

  • Mahmut Karslıoğlu
Rainbow Six Extraction İncelemesi

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