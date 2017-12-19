Yeni Patent, Katlanabilir Surface Olabilir!

Microsoft'un yeni patent başvurusu, uzun zamandır beklenen katlanabilir Surface cihazına ait olabilir!

Yeni Patent, Katlanabilir Surface Olabilir!

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