Yeni Patent, Katlanabilir Surface Olabilir!
Microsoft'un yeni patent başvurusu, uzun zamandır beklenen katlanabilir Surface cihazına ait olabilir!
Geçtiğimiz Ekim ayında Microsoft'un iptal edilen dijital ajanda uygulaması "Courier" uygulamasının hayata döneceği söylentilerini sizinle paylaşmıştık. Şimdiyse o uygulama için mükemmel olabilecek bir cihazın patenti ortaya çıktı. Microsoft Surface ekibi tarafından başvurusu yapılan patentteki cihaz gerçekten yeni katlanabilir Surface cihazı olabilir.
Ancak patentte bulunan çizimler cihazın oldukça ufak olduğuna işaret ediyor. Eğer çizimdeki ölçeklendirme doğruysa, avuca sığabilecek bir cihazdan bahsediyoruz. Bu da onun efsanevi Surface Phone olma ihtimalini arttırıyor. Çizimlere bakılırsa bir not defteri gibi kapanabilen cihaz, iki ekranı üst üste kapatarak daha taşınabilir bir form kazanabiliyor. Patente göre alt erkan klavye veya touchpad görevi görürken, üstteki ekran ise önü kapanmadan görüntü verebiliyor.
Genel olarak cihaz Lenovo Yoga Book'a benzer bir tasarım sunuyor; ancak en büyük fark, Lenovo'nun ikinci "ekranının" Wacom çizim tableti olması. Yine de Microsoft'un patentindeki menteşeler daha iyi bir tasarıma sahip gibi görünüyor. Patentin hiç bir yerinde bir kalemden bahsedilmemesi de ilginç bir eksiklik, ancak cihazın boyutunu göz önünde bulundurursak, bir kalemi bu cihaz ile birlikte taşımak gerçekten zor olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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