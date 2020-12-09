Yıl Olmuş 2020; Halen Telefonumuz İçin Ekran Koruyucu Almalı mıyız?

Telefonunuzun ekranını çiziklere ya da kırılmalara karşı korumak için ekran koruyucu kullanmak şart mı? Ekran koruyucu alırken nelere dikkat etmelisiniz? Cam mı, film mi tercih edilmeli? Tüm cevapları yazımızda sıraladık.