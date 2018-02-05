"Yılın Oyunu Sürümü" Ne Anlama Geliyor?
Pek çok oyunu, çıkışından bir süre sonra Yılın Oyunu sürümü ile de karşımızda buluyoruz. Peki bu sürüm tam olarak ne anlama geliyor?
Her yıl, oyun yayıncıları "Yılın Oyunu" (Game of the Year) sürümlerini sunuyor ve bu sürümler genellikle oyunun ilk yayınından beri sunulan indirilebilir içerikler (DLC) ile dolu oluyor. Ayrıca "yılın" sürümü statüsünü gösteren yeni bir kapak taşıyor.
"Yılın Oyunu" olmanın anlamı tartışılabilir ve bu statüyü belirleyen kesin bir komite bulunmuyor. "Yılın Oyunu" tanımlaması aklınıza "kalite" gelebilir ancak pek çok pazarlama yönteminde olduğu gibi burada da bu tanım büyük oranda anlamsız. Ayrıca sayısız oyunun kendi "Yılın Oyunu" sürümüne sahip olması da işleri daha fazla karıştırıyor.
Dahası, Academy of Interactive Arts and Sciences (AIAS) da kullanıcıları en fazla eğlendiren isim için platform gözetmeksizin bu unvanı sunuyor. Ancak AIAS ödülü, genellikle bir Yılın Oyunu sürümünde karşımıza çıkmıyor. AIAS ödülü kullanılan teknoloji, hikaye anlatımı veya oyun tasarımı üzerinde yarattığı etki gibi pek çok farklı sebep ile küresel oyun topluluğu tarafından en iyi olarak görülen tek bir oyuna sunuluyor. Hatta bu ödülü, video oyunları için Oscar veya Emmy ödülü olarak düşünmek mümkün.
Yılın Oyunu tanımlamasının pazarlama yöntemi olarak kullanılmasının en iyi örneklerinden biri Dead Island olabilir. Oyun ilk sunulduğu sırada henüz tamamlanmamış bir görüntüye sahipti ve bu da anlaşılır bir şekilde hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan kötü puan almasına sebep oldu. Oyuna ilgi gösteren tek isim ise GameCritics idi; oyunun daha tamamlanmış bir sürümünü oynadıktan sonra site, yılın oyunu olarak Dead Island'ı seçmeyi uygun buldu. Bu karar diğer pek çok kişi tarafından gülünç görülse de, zaman içerisinde eleştirmenlerin yorumlarına rağmen oyuncular, bu oyunu sevmeye başladılar.
Kısa bir süre sonra Dead Island'ın PR ekibi GameCritics ile bir Yılın Oyunu Sürümü için iletişime geçti. Sitenin EIC'si Brad Gallaway'in Engadget'a söylediğine göre GameCritics, oyuna bu statüyü uygun gören muhtemelen tek isimdi ve bu sürüm için bir yarışma açmayı ve bir miktar oyunu hediye etmeyi önerdi. Ancak Gallaway'in söylediğine göre oyun ekibi, bu görüşmenin ardından bir daha site ile iletişime geçmedi. Dead Island Yılın Oyunu sürümü raflara ulaştığında ise pakette GameCritics'in adı geçmedi.
Indie oyun geliştiricisi Mike Bithell (Thomas Was Alone, Subsurface Circular) ise Yılın Oyunu sürümlerini sevmediğini ancak bir Definitive Edition (Nihai Sürüm) paketinin oyunlara yardımcı olabileceğini düşünüyor.
Bithell'in geliştirdikleri gibi öncelikle dijital olan oyunlar, genellikle Steam veya bir başka hizmet tarafından satın alınıyor. Bu oyunların fiziksel bir pakete kavuşmaları – Koleksiyon sürümü veya bir benzeri – de oyunlarını sadece fiziksel mağazalardan alan kişilere de ulaşmaları anlamına geliyor. Bu şekilde yayıncılar daha fazla oyuncuya ulaşırken, kullanıcılar da indirmek zorunda olmadıkları DLC'leri içeren tam bir oyun ile genellikle daha mutlu oluyorlar.
Sonuç olarak "Yılın Oyunu" sürümüne sahip oyunların gerçekten iyi veya etkileyici olduklarının bir garantisi bulunmuyor. Bu oyunların çok büyük bir kısmı gerçekten bir kaynak tarafından yılın oyunu seçilmiş olsa da, her zaman bu seçimi yapan ismi bilmek mümkün olmuyor. Bazen de, bu unvanı kazanmak için hiçbir seçim söz konusu olmayabiliyor.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın