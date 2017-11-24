YouTube, Çocuk İstismarı Kanallarını Kapatıyor

YouTube, masum gibi görünseler de pek çok kullanıcıyı rahatsız eden "aile dostu" videolara ve kanallara karşı harekete geçti!

YouTube, Çocuk İstismarı Kanallarını Kapatıyor

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