YouTube, Çocuk İstismarı Kanallarını Kapatıyor
YouTube, masum gibi görünseler de pek çok kullanıcıyı rahatsız eden "aile dostu" videolara ve kanallara karşı harekete geçti!
YouTube'da giderek daha popüler hale gelen rahatsız edici bir trend var: Çocuk ve aile dostu görünen rahatsız edici kanallar ve hatta çocuk istismarı sayılabilecek tartışmaya açık videolar, yaş sınırı veya herhangi bir engelle yüzleşmeden milyonlarca defa izleniyor.
Ünlü çizgi film kahramanları ve aile dostu karakterlerin parodilerini içeren bu kanal ve videolar, çocuklar için uygunsuz görseller içermekle yetinmiyor, bazıları tuhaf şiddet ve korku öğeleri de içeriyor. Böyle videoların günlerce 18 yaş altı izleyicilere açık kalması, YouTube kullanan çocukların ruh sağlığı için çok tehlikeli olabilir. Ayrıca bahsi geçen bu tuhaf videoların bir çoğu çocuk istismarı konusu altında şikayet alıyor.
Google'dan Johanna Wright, daha önce de önlem aldıklarını ancak yeterli olmadığını, bu yüzden kuralları çok daha sıkı hale getireceklerini açıkladı. Wright'a göre içerik üreticilerinin niyeti ne olursa olsun, genç ve çocuklar için tehlikeli içeriklerin affedilmeyeceğini söyledi ve sadece geçen hafta 50 kanalın ve binlerce videonun bu sebeple silindiğini açıkladı.
Tabii ki, YouTube kuralları sıkılaştıkça, bu kuralları kötüye kullanılması da artıyor. Zaten bir çok masum içerik üreticisinin reklam almakta zorlandığı bu dönemde yanlış şikayet raporları da ekstra önlem alınmasını gerektiriyor. Bu yüzden YouTube yönetimi, "Trusted Flagger" politikasıyla şikayetleri güvenilir insanları eleyip onların görüşlerini dinlemeye çalışıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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