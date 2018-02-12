YouTube ilkeleri bir kez daha güncellendi
YouTube'un bazı çevrelerede rahatsızlığa neden olan video ilkeleri, bir kez daha güncellendi!
Geçtiğimiz ay YouTube'un, Japonya'daki bir ormanda yer alan cesedi içeren rahatsız edici bir video yükledikten sonra YouTube yıldızı Logan Paul'a karşı poliçeleri gereği harekete geçmesi gerekmesi gerekmişti. Firma, videoyu platformundan kaldırdıktan sonra YouTuber ile de ilişkisini kesmiş ve şu anda var olan içerik kontrolü ile "kötü katılımcılara" karşı parasallaştırma ilkelerinde değişiklikler yapacağını duyurmuştu.
Daha sonra ortaya çıkan bilgilere göre Logan Paul'un başka rahatsız edici videoları – ölü bir fareye elektrik verilmesi, bir balığı sudan çıkartarak ilk yardım uygulanması ve takipçilerini Tide Pod da bulunuyordu ve firma, zararlı içerik sunan kişilere karşı daha büyük önlemler alınması gerektiğine karar verdi. YouTube, bu amaçla ilkelerini bir kez daha güncelleyerek, nelerin zararlı içerik olarak kabul edildiğini ve bunları yükleyen kanallara karşı yapılacakları belirledi.
YouTube, bir blog yazısı aracılığı ile yaptığı açıklamada, tüm topluluk, medya ve reklamcılar için zararlı olan içerikleri yükleyen içerik yaratıcılarının karşılaşacakları sonuçları duyurdu. Açıklamada söylenene göre bu içerikler sadece belirtilen kişileri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda diğer içerik yaratıcılarının da gelir kaybetmelerine sebep olabiliyor ve bu da bazı kişilerin tek gelirlerini kaybetmeleri anlamına gelebiliyor.
Bu yüzden YouTube, bu tür videoları yükleyen içerik yaratıcılarına karşı sert kararlar alma yoluna ilerlemekte. Platform şu anda da bu tür rahatsız edici videolar yükleyen kanallara karşı cezalara sahip olsa da, yeni güncelleme ile bu cezalar daha da sertleşiyor. Yeni cezaların arasında Google Preferred platformundan çıkartılma ve yaratıcının YouTube Original'ının dondurulması veya iptal edilmesi de bulunuyor. Bunun yanı sıra firma, bu kanalların reklam gelirlerini de durduracak ve YouTube Partner Program'ından çıkartacak. Son olarak da bu kanalların YouTube ana sayfasında önerilme ihtimalleri ortadan kaldırılabilecek...
Levent Öztürk
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