YouTube Kanadında Değişen Bir Şey Yok!
YouTube, Netflix ve Facebook gibi büyük rakiplerinin yaptığını yapmıyor; ayağını yorganına göre uzatmayı tercih ediyor!
- Levent Öztürk
Facebook ve Netflix yayınlayacakları yeni programlar üzerine milyarlarca dolar yatırım yaparlarken, YouTube şu anda sahip olduğu yatırım seviyesini sabit tutuyor gibi görünüyor. Google'ın video kanadı, Bloomberg'in kaynaklarına göre YouTube Red için orijinal şovlar üzerine sadece "birkaç yüz milyon" harcama yapıyor ve ayırdığı bütçeyi genişletmek gibi bir planı yok. Ancak rakiplerinin aksine, aynı zamanda bir de canlı TV hizmetine sahip ve bu da hitap ettiği kesimi genişletiyor.
Google'ın bu yılın yatırımları için "bekle ve gör" yaklaşımına sahip olduğu açık. YouTube, Ocak ayında aldığı bir karar ile Japonya'nın "intihar ormanında" geçen bir videonun ardından Logan Paul'un Red için projelerini durdurmuştu ve PewDiePie da kurduğu bazı cümlelerin ardından benzer bir ceza almıştı. YouTube, yatırım miktarını azaltmasa bile son zamanlarda yaşanan bu tip olayların ardından kaynaklarını harcadığı kişiler için daha seçici davranmayı tercih etmesi çok da şaşırtıcı değil.
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