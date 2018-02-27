YouTube Kanadında Değişen Bir Şey Yok!

YouTube, Netflix ve Facebook gibi büyük rakiplerinin yaptığını yapmıyor; ayağını yorganına göre uzatmayı tercih ediyor!

  • Levent Öztürk
YouTube Kanadında Değişen Bir Şey Yok!

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