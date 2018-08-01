YouTube, "Kaydırarak Geçme" İşlevini Deniyor!

Koyu mod, siyah çubuksuz video gibi yenilikleri henüz sunmaya başlayan YouTube, şimdi de video geçmeyi kolaylaştıracak bir işlevi deniyor!

YouTube, "Kaydırarak Geçme" İşlevini Deniyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Sosyal Medyada Güvende Kalmanın 7 Yolu
Tarayıcınız hakkınızda neleri "sızdırıyor"?
NVIDIA'dan Oyun Severlere Harika Fırsat!
iPhone'lara Çift SIM Kart Desteği mi Geliyor?
Microsoft, Windows 10'lu PC'leri Kiraya Verebilir

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir