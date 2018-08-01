YouTube, "Kaydırarak Geçme" İşlevini Deniyor!
Koyu mod, siyah çubuksuz video gibi yenilikleri henüz sunmaya başlayan YouTube, şimdi de video geçmeyi kolaylaştıracak bir işlevi deniyor!
YouTube'un koyu mod işlevi birkaç gün önce Android'e gelmişti. Peki parmağınızı kaydırarak videoları geçmenizi sağlayan yeni bir işleve ne dersiniz? Görünüşe göre Google, bu yeni işlevi denemekle meşgul.
İlk olarak Google+ kullanıcısı Joe Kelly'nin fark ettiği yenilik, parmağınızı sürükleyerek önceki ve sonraki videoya geçmenizi sağlıyor. Sola sürüklediğinizde "Sıradaki" listesinde gösterilen videoya geçiliyor. Kelly'ye göre işlev, sadece Android uygulamasında "Giriş" sekmesindeki videolarda çalışıyor. Bu ilginç çünkü "Sıradaki" listesi sadece Giriş sekmesindeki videolarda değil, her videoda görünüyor. İşlevin nasıl çalıştığını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Biz Android'li cihazlarımızda yaptığımız denemelerde işlevi çalıştıramadık, bu yüzden işlevin test aşamalarının başında olması muhtemel.
Zeynel A. Öztürk
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