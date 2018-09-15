Youtube Yeni Bir Video Formatı Üzerinde Çalışıyor
YouTube, geliştirdiği AV1 video formatını denemeye başladı!
YouTube, yeni video formatı AV1 için deneysel bir destek ekledi. VP9'un yerine geçmek ve HEVC / H.265 ile rekabet etmek için geliştirilmekte olan video formatı henüz geniş çapta desteklenmiyor. Ancak Google, Chrome desteği ekleyecek zamana kadar video formatının kendini kanıtlamış olmasını istiyor. Bu da kabaca bir tahmin ile önümüzdeki aylar ile 2020 arası bir süreci kapsıyor.
The YouTube Developers hesabı, AV1 ile dönüştürülen ilk test videolarını içeren bir oynatma listesi de yayınladı. Videoyu AV1'de deneyimlemek için, media.av1.enabled ve media.mediasource.experimental.enabled tercih ayarıyla birlikte, Chrome 70 veya Firefox Nightly (13 Eylül'de veya daha yeni bir sürüm) tarayıcılarından birini kullanıyor olmanız gerekiyor.
Desteklenen bir tarayıcı ile YouTube TestTube'a gitmeniz ve "Prefer AV1 for SD" seçeneğini de etkinleştirmeniz gerekiyor. AV1 ile dönüştürülmüş videolar 480p veya daha düşük çözünürlüklerde oynatılacakken, daha yüksek çözünürlükler için VP9 kullanılacaktır.
Bu erken önizlemeleri denemek konusunda pek de hevesli olmayan kullanıcılar ise 2019 veya 2020 sırasında tarayıcılarında yeni codec'i zorunlu olarak kullanıyor olacaklar. Ayrıca, AV1'in yalnızca Youtube için geliştirilmediğini unutmamak gerekiyor. Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft, Mozilla ve Netflix tarafından kullanıldığını da ilerleyen yıllarda göreceğiz.
YouTube, AV1'e için sıkı bir çalışma içinde olduğunu ve yeni video formatını yaymak için "iddialı" hedefler belirlediğini ve ayrıca video formatının yakında daha fazla içerik üreticinin videolarında kullanılabileceğini de ekledi.
Yavuz Alp Şimşek
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