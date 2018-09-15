Youtube Yeni Bir Video Formatı Üzerinde Çalışıyor

YouTube, geliştirdiği AV1 video formatını denemeye başladı!

Youtube Yeni Bir Video Formatı Üzerinde Çalışıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Çok özel bir inkjet: Brother MFC-T910DW!

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung'un En Büyük Mağazası Açıldı
Birbirinden Güzel 25 Duvar Kağıdı
Volkswagen, Beetle Üretimini Durduruyor
İnternet Tarayıcısından Google'a Dava!
Tesla, hızlanmak için renkleri azaltıyor

İlginizi çekebilir