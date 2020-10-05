Yumurtadan ilhamla ilginç bir kulaklık tasarlandı! Minimal ve modern...

Akıllı telefon teknolojilerinin gelişirken kulaklıklar da bu duruma kayıtsız kalamıyor. Kablosuz kulaklıklar, son dönemlerin en popüler ürünleri olarak karşımıza çıkıyor ve tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.
YUMURTA TASARIMLI KULAKLIK TASARLANDI
Kablosuz kulaklık konseptlerine şimdi de yumurta tasarımlı kulaklık ekleniyor. İlginç bir ilham kaynağı ile karşımıza çıkan Sevy adı verilen bu kulaklık, şarj haznesinin yumurta görünümünde olmasıyla dikkat çekiyor.
Diğer kulak içi formdaki kulaklıklardan ayrı olarak kulağa takıldığında dışarıya dönük bir parçası bulunmuyor. Böylelikle estetik olmayan bir görüntü de oluşmuyor. Kişinin kulaklık takıp takmadığının anlaşılmasını istemeyen tasarımcı Sathiswaran Pon, basitlikten yana olduğunu söylüyor.
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR AMBALAJA SAHİP
Minimal ve modern olarak konumlandırılan bu kulaklığın geri dönüştürülebilir kağıt malzemelerden sürdürülebilir ambalaja sahip olduğunu söylemek mümkün. Diğer detaylar hakkında ise henüz bir paylaşım yapılmadı.
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