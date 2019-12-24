Yurtdışı Telefon Harçlarına Bir Zam Daha!

Ülkemizde telefon fiyatlarının, vergiler nedeniyle ulaştığı nokta hepimizin malumu. Bu yüzden pek çok kişi, yurtdışından telefon getirip, bir zamanlar "cüzi" olan harcı ödeyip çok daha az para harcama yoluna gidiyordu. Ancak ne olduysa, 2018 yılının Kasım ayında oldu. Daha doğrusu, olacakların başlangıcı bu tarihti.
O dönemde 170TL olan yurtdışı telefon harcı, 500TL'ye yükseltildi. Her ne kadar bu büyük bir zam olsa da, her şeye rağmen yurtdışından telefon getirmek yine karlı görünüyordu.
2019 yılının Temmuz ayında ise, 500TL'lik harç, bir anda yüzde 300 zamlanarak 1.500TL'ye çıkartıldı. Ve şimdi bir zam daha yapıldı ve Ocak 2020'den itibaren ücret, 1.838TL olacak.
Kısacası, sadece 13 ay içerisinde, yurtdışından telefon getirenlerin ödemek zorunda olduğu harç 170TL'den 1.838TL'ye yükseltildi. İşin ilginç kısmı, bu inanılmaz zamma rağmen, başta iPhone modelleri olmak üzere, pek çok telefon modelinin halen ülkemizdeki satış fiyatından daha ucuza yurtdışından getirilebiliyor olması. Bakalım bu durum, birkaç ay içerisinde yapılacak yeni bir zamla ortadan tamamen kalkacak mı?
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