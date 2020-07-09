Zoom, Yeni Donanım Üyeliği Hizmetini Hayata Geçirdi

Donanım üyeliği hizmetini başlatan Zoom, şirketler için Zoom Phone ve Zoom Room planlarını sunmaya başladı.

Zoom'dan Donanım Üyeliği Hizmeti

Zoom, şirketlerin video konferans olanaklarından tam olarak faydalanabilmesi için "Hizmet Olarak Zoom Donanımı"nı (HaaS) duyurdu.

Firma, donanım hizmeti sunabilmek için DTEN, Neat, Poly, Yealink gibi üçüncü parti donanım üreticileriyle birlikte çalışıyor. Zoom'un web sayfasına göre yeni Zoom Phone planlarının fiyatları, seçilen cihaza göre ayda 5,99 dolar ile 60 dolar arasında değişiyor. Zoom Rooms donanım planlarının fiyatları ise ayda 75 dolar ile 200 dolar arasında.

Zoom'un donanım hizmetlerine üye olmak, ön maliyetleri azaltmak, satın almaları bir düzene koymak, ölçeklenebilirlik ve yönetilen destek seçenekleri anlamında bir dizi avantaj getiriyor. Zoom'un şirketlere ve diğer kuruluşlara donanım üyeliği hizmeti sunmasıyla Zoom üzerindeki düşük kaliteli videolu görüşmeler, tarihe karışabilir.

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