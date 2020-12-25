Zoom, Sadece Bir Video Konferans Uygulaması Olmanın Ötesine Geçiyor

Koronavirüs salgını ile birlikte, daha öncesinde hayal bile edemeyeceği kadar büyüyen Zoom, şimdi de video konferansın ötesinde hizmetler sunmak için hazırlanıyor.