ZTE'den Şok Açıklama: Kapanıyoruz
Çinli telefon devi, ABD'nin uyguladığı yasağa dayanamadı ve kepenkleri indirmeye hazırlanıyor!
Çin merkezli cep telefonu ve internet ağı firması ZTE, ABD hükümetinin getirdiği engellerin ardından kapanacağını duyurdu.
Firmanın yayınladığı basın bildiriminde "firmanın önemli işlemlerinin durduğu" sözcükleri yer aldı. ZTE'nin web sayfasının İngilizce sürümündeki içeriklerin büyük bölümü ise kaldırıldı. Kaldırılan sayfalar arasında çevrimiçi mağazanın bulunması, firmanın en azından batı piyasalarındaki günlerinin sayılı olduğunu gösteriyor.
Yine de firma, ticari gereksinimleri yerine getirecek kadar parasının bulunduğunu ve engeli kaldırmak için ABD hükümetiyle görüştüğünü söylüyor.
Engel Nasıl Geldi?
ZTE'nin kapanmasına neden olan ABD Ticaret Bakanlığı'nın engeli, ABD'deki ZTE satışlarını sona erdirmiş, ZTE'nin Amerikan tedarikçilerle çalışmasını yasaklamıştı. Bunun nedeni ZTE'nin ABD'nin ürettiği bileşenleri 2017'de İran ve Kuzey Kore'ye gönderdiğinin ortaya çıkmasıydı. Firma bunun üzerine 1,2 milyar dolar ceza ödemek zorunda kalmış, dört üst seviye yöneticisini işten kovmuş ve 35 çalışanının ücretini düşürmüştü.
Bu gelişmenin ardından Birleşik Krallık hükümeti de ZTE hakkında bir açıklama yapmış, İngiliz iletişim firmalarına ZTE bileşenlerini kullanmamaları tavsiye edilmişti.
Zeynel A. Öztürk
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