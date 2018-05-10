ZTE'den Şok Açıklama: Kapanıyoruz

Çinli telefon devi, ABD'nin uyguladığı yasağa dayanamadı ve kepenkleri indirmeye hazırlanıyor!

ZTE'den Şok Açıklama: Kapanıyoruz

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