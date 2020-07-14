Zula Rekabet Turnuvası'nın 40.000 TL Ödüllü 6. Sezonu Başlıyor!

Kıran kırana karşılaşmalarla espor heyecanını sonuna kadar yaşatacak Zula Rekabet Turnuvası'nın 6. sezonu için geri sayım başladı. 1.024 takımın yer alacağı ve toplam 40.000 TL ödül dağıtılacak turnuvaya katılmak için son başvuru tarihi 5 Ağustos. İşte turnuva hakkında bilmeniz gereken tüm bilgiler!