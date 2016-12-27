ZD Soft Screen Recorder ekranınızda bir kamera kaydedici varmış gibi ekranı/ webcam / sesi çok hızlı bir şekilde yakalar ve HD videolar şeklinde sıkıştırır. Ekranda görüntülenen web sayfaları, video yayınları ve oyun ekranını yakalar. Uygulama en iyi şekilde optimize edilmiştir. Kayıt esnasında hiç bir takılma ve gecikme yaşanmamaktadır.

ZD Soft Screen Recorder 10.2.3

Yayıncı ZD Soft

Sistem Gereksinimleri Windows XP /Vista /7 /8 /8.1 /10; Intel / AMD 1.5 GHz or faster multi-core CPU; 1 GB RAM. The newer OS requires more RAM; 15 MB hard disk space for software; installation; NVIDIA / ATI / AMD / Intel graphics card / chip; Windows Media Player, VLC Player or PotPlayer.

Fiyatı $39.00 ama bugün için tamamen ücretsiz

Dosya Boyutu 6.4 MB