Acele Eden Yatırımcılar, Yanlış Firmayı Büyüttü!
Acele davranan yatırımcılar, Snapchat yerine yanlış firmaya yatırım yaptılar; bakın ne oldu!
Popüler Snapchat uygulamasının üreticisi Snap firmasının IPO planlarının duyurulması ile beraber, daha az tanınan bir başka firma bu durumdan faydalanmış oldu. Snap önerisi için heyecanlanan yatırımcılar, bu firma yerine Snap Interactive hisselerini satın almaktaydılar. Snap Interactive, Paltalk video konuşma uygulaması ve FirstMet buluşma uygulamasının üreticisi ve fiyat değişikliğini Bloomberg geçtiğimiz günlerde fark etti.
Google Finance'ın belirttiğine göre Nasdaq gibi büyük değişim noktalarında yer almayan Snap Interactive hissesi geçtiğimiz yıllarda 6$ fiyatının altında her almaktaydı. Snap'in IPO planlarını anlatmasının ardından ise hisseler 15$'a fırladı ve iki gün sonra 8$ ile 10$ arasında bir fiyatta sabitlendiler.
Snap Interactive ise henüz konu hakkında bir yorum yapmış değil.
Levent Öztürk
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