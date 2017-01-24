Android Nougat, Galaxy S6'ya Çok Yakın!
Galaxy S6 sahiplerinin sabırsızlıkla beklediği Android Nougat güncellemesi, S6 ve S6 Edge'e bir adım daha yaklaştı!
Galaxy S7 ve S7 Edge, geçen hafta Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başlamıştı. Firma bu sırada 2017'nin ilk yarısında Nougat güncellemesini alacak diğer Samsung cihazların da bir listesini yayınladı.
Aslında Galaxy S6'yı daha önce Android 7.0 Nougat ile çalışırken görmüştük. Şimdi ise bu büyük güncellemenin Wi-Fi Alliance sertifikasyonunu aldığı ortaya çıktı. Galaxy S6'nın (SM-G920) Nougat için sertifika almış olması, çok yakın bir gelecekte Galaxy S6 Edge'in de sertifika sahibi olacağı anlamına geliyor.
Samsung'un planlarına göre Android 7.0 Nougat'ın Galaxy S6'ya ulaşması birkaç hafta veya birkaç ay sürebilir. Yine de Galaxy S6 ve S6 Edge sahipleri çok yakın bir gelecekte güncellemeyi alacaklarından emin olabilirler.
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