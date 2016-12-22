Android'li Telefon Nasıl Hızlandırılır?
Google Play uygulamaları, widget'lar derken Android'li telefonunuz yavaşladı mı? Peki onu nasıl hızlandırabilirsiniz? Açıklıyoruz...
İster üç sene önce satın aldığınız Android'li telefonunuz olsun, ister yeni bir Galaxy S7'niz, herhalde birçoğumuz, telefonunun biraz daha hızlı olmasını isterdi. Telefonunuzu hızlandıracağı söylenen birçok numarayı duymuş olabilirsiniz pek ama bu yöntemlerin hangisi daha etkili? Android'li cihazınızı kısa yoldan nasıl hızlandırabilirsiniz? İşte cevaplar.
Giriş ekranınızı temizleyin: Canlı duvar kağıtları ve widget'lar, RAM miktarı az veya işlemcisi yeterli olmayan telefonlarda yavaşlığa neden olabilir. Özellikle Chrome gibi RAM'i yoğun olarak kullanan uygulamalardan giriş ekranına döndüğünüzde, önce boş bir giriş ekranıyla karşılaşabilirsiniz ve simgelerin, widget'ların geri yüklenmesi birkaç saniye alabilir. Buna engel olmak için giriş ekranınızı temiz tutmanızda fayda var.
Farklı bir launcher yükleyin: Telefonunuzla birlikte gelen varsayılan launcher, cihazınızın özelliklerini öne çıkarmaya yöneliktir ve en hızlısı olmayabilir. Play Store'da hız için optimize edilmiş birçok launcher bulabilirsiniz. Nova Launcher iyi bir seçenek ancak size uygun olanı bulmak için birkaç launcher denemeniz gerekebilir.
Web tarayıcınızı değiştirin: Android'in varsayılan web tarayıcısı olan Chrome, kaynakları yoğun olarak kullanan bir uygulama. Bu durumun üstesinden gelmek için farklı bir web tarayıcısına geçmek isteyebilirsiniz. Hızlı ve hafif web tarayıcıları arasında size önereceklerimiz, Puffin ve Opera. Google Play Store'da farklı yeteneklere sahip başka birçok web tarayıcısı bulmanız mümkün.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Puffin gibi ağır tarayıcıyı opera gibi daha videoları doğru dürüst oynatamayan tarayıcıyı önermişsiniz UC browser bilemedin Dolphin browser'i öneren yok :)