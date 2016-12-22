Android'li Telefon Nasıl Hızlandırılır?

Google Play uygulamaları, widget'lar derken Android'li telefonunuz yavaşladı mı? Peki onu nasıl hızlandırabilirsiniz? Açıklıyoruz...

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Puffin gibi ağır tarayıcıyı opera gibi daha videoları doğru dürüst oynatamayan tarayıcıyı önermişsiniz UC browser bilemedin Dolphin browser'i öneren yok :)

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