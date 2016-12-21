Apple Watch'un Pokemon Go'suna Ne Oldu?
Apple Watch kullanıcılarının merakla beklediği Pokemon Go'nun bir türlü ortaya çıkmaması, beraberinde ilginç iddiaları da getirdi!
Niantic Labs'ın Pokémon Go'yu Apple Watch'a taşıyacağı biliniyor. Ama popüler oyunun arkasındaki stüdyo, bunun için bir tarih vermiş değil ve elini hızlı tutmadığı yönünde eleştiriler alıyor. Bu eleştirilerin bir ucunda ise, şirketin kendi giyilebilir cihazını geliştirdiği iddiası ve bu yüzden Apple Watch'a gereken önemi vermediği söylentisi duruyor.
Ama Niantic Labs, şu anda bir giyilebilirin üzerinde çalışmadığını üstüne basa basa açıklamış durumda. Niantic sözcüsünün bir e-posta aracılığı ile TechRadar'a söylediğine göre Niantic şu anda herhangi bir giyilebilir cihaz için çalışmıyor ve "Apple Watch üzerinde Pokemon Go için haberler yakında sunulacak" demekle yetiniyor.
Niantic'in önümüzdeki ay kendi akıllı kol bandını tanıtmayı planladığı ve bunun da Apple Watch için Pokemon Go'nun ikinci sıraya düşmesi ile sonuçlandığı konuşuluyor. Yine de, haftasonu süresinde Niantic, gönderdiği tweet'ler aracılığı ile Apple Watch'u unutmadığını ve uygulamanın "pek yakında" sunulacağını söylemekteydi.
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Her ne kadar Niantic şu anda herhangi bir giyilebilir üzerinde çalışmadığını söylese de, internete sızan görseldeki cihazı incelemekte fayda olabilir. Görünene göre bu cihaz "Nex + Ingress Band" olarak isimlendirilmiş durumda ve Ingress isimli Niantic'in Pokémon Go öncesi AR oyunu için tasarlanıyor.
Bandın görüntüsü, yakın bir zaman önce kamu desteği alan Nex Band Evolution' a benzemekte ve bu cihazın, Niantic desteği ile oyunların lisansını alarak yeniden ortaya çıkacağı söylenmekte.
Nex Evolution, aynı zamanda LED ekranlar olarak görev alan beş adet dokunmatik tuştan oluşmakta. Bu tuşlar, kullanıcının isteğine göre ayarlanabiliyor ve tanıtım videosunda bir tuşa iki kez basıldığında bir GPS izi bırakmak veya yeni bir Instagram bildirimi geldiğinde mavi ışıkla aydınlanmak gibi özellikler için kullanılabildiği görülüyordu.
Bu özellik, dört günlük batarya ömrü, fitness takip özellikleri ve ayarlanabilir ekran, söylenene göre iddia edilen Niantic markalı Nex Evolution'ı Pokémon Go'yu oynamak için Apple Watch'a bir alternatif haline getirmekte.
Levent Öztürk
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